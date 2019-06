SMILJANI SRNEC PRODULJILI PRITVOR: Još traje istraga u slučaju ‘leša u zamrzivaču’; Forenzičari su pronašli otiske?

Tužiteljstvo je u svibnju zatražilo produljenje pritvora za tri mjeseca, do sredine kolovoza, međutim sutkinja Županijskog suda donijela je odluku o produljenju na samo mjesec dana. Smatrala je da je to dovoljno vremena za završetak istrage. No, u međuvremenu su se pojavile informacije da su forenzičari pronašli otiske koji mogu teretiti Srnec

Smiljani Srnec (45), okrivljenoj da je ubila sestru Jasminu Dominić (23), čije je tijelo nakon 19 godina pronađeno u zamrzivaču u obiteljskoj kući u Palovcu, županijski sud u Varaždinu produljio je istražni zatvor na još mjesec dana, do 16. srpnja, piše Večernji list.

Ova odluka dolazi nakon što je Županijsko državno odvjetništvo uložilo žalbu na produljenje pritvora 15. svibnja na mjesec dana, s obrazloženjem da u tom roku neće uspjeti dovršiti istragu. Kao razlog naveli su da neće stići svi nalazi i mišljenja iz Centra za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić u Zagrebu.

“Istraga i dalje traje, no bit će svakako završena do tog termina”, rekao je glasnogovornik ŽDO-a Darko Galić za Večernji list.

Forenzičari pronašli otiske koji mogu teretiti Smiljanu Srnec?

Tužiteljstvo je u svibnju zatražilo produljenje pritvora za tri mjeseca, do sredine kolovoza, međutim sutkinja Županijskog suda donijela je odluku o produljenju na samo mjesec dana. Smatrala je da je to dovoljno vremena za završetak istrage. No, u međuvremenu su se pojavile informacije da su forenzičari pronašli otiske koji mogu teretiti Srnec.

Podsjetimo, Jasmina Dominić je nestala negdje u kolovozu 2000. godine. Tek pet godina kasnije, 16. kolovoza 2005. Jasminin nestanak prijavljuju policiji u Čakovcu. U subotu, 16. veljače, čak 19 godina kasnije, njezino tijelo u zamrzivaču našao je zaručnik Smiljanine najstarije kćeri. Preko tijela zamotanog u najlon bili su pobacani komadi mesa, među njima i svinjski kare iz 2002. godine.

Smiljani je pritvor određen 20. veljače zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od počinjenja novog kaznenog djela. Istražitelji, osim šturog Smiljanina priznanja da je ‘zatukla’ sestru danog u neformalnom razgovoru policiji istu večer kad je uhićena, drugog pravog dokaza da je ona ubojica nemaju, a ovo neformalno priznanje tužiteljstvo ne smije koristiti, piše 24sata.