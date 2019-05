SMILJANA UPLAKANA IZAŠLA SA SUDA, MJEŠTANI SE PITAJU JE LI ZAISTA MOGLA UBITI JASMINU: ‘A majka svaki dan stoji na grobu, pognute glave’

Tri mjeseca nakon pronalaska tijela Jasmine Dominić mještani Palovca se prisjećaju ubijene djevojke

Suznih očiju i bolna izraza lica, Smiljana Srnec jučer je oko 10.40 sati izašla iz zgrade varaždinskog suda, gdje su joj produljili istražni zatvor za još mjesec dana. Dvojica pravosudnih policajaca vratila su je natrag u ćeliju varaždinskog zatvora. Tamo se nalazi već gotovo tri mjeseca zbog sumnje da je 2000. godine u Palovcu ubila sestru Jasminu Dominić te njezino tijelo sakrila u škrinju.

Uz Smiljanu i istražnu sutkinju na ročištu su bili zamjenik županijske državne odvjetnice u Varaždinu te Smiljanin branitelj po službenoj dužnosti, odvjetnik iz Čakovca Krešimir Golubić. Što se događalo na ročištu nije poznato, no Zakon o kaznenom postupku predviđa da se okrivljenika može držati u istražnom zatvoru najviše šest mjeseci do završetka istrage, nakon čega DORH ima mjesec dana za podizanje optužnice ili odbacivanje prijave.

HOROR U PALOVCU: Pronađeno tijelo u zamrzivaču, radi li se o djevojci koja je nestala 2000.?!

NOVI DETALJI U SLUČAJU UBOJSTVA KOJE JE PRESTRAVILO MEĐIMURJE: Smiljana je sada okrivljenica, potvrđen uzrok smrti

“Točno je da je sutkinja produljila istražni zatvor za mjesec dana zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Važno je naglasiti da su svi svjedoci ispitani, pa više ne postoji opasnost od utjecaja na svjedoke”, potvrdio je glasnogovornik Županijskog suda u Varaždinu Igor Pavlic i dodao: “Sutkinja istrage je procijenila da je mjesec dana dovoljno vremena da Državno odvjetništvo izvede još preostale dokaze prije odluke hoće li podići optužnicu ili ne.”

Nema priznanja

Vrhovni sud odbio je i zahtjev Smiljanina branitelja da se iz spisa izdvoje službene bilješke policije o obavljenim obavijesnim razgovorima s građanima nakon pronalaska tijela i to zbog njihove nezakonitosti. Iako se spekuliralo da se među bilješkama nalazi i Smiljanino priznanje da je “zatukla sestru letvom”, 24sata neslužbeno doznaju kako to nije točno. Ako je Smiljana nešto i priznala, o tome nema pisanog traga. Članovi najuže obitelji, među kojima su majka Katarina Dominić, suprug Ivica Srnec, najstarija kći Katarina i njezin zaručnik David Balent, odlučili su šutjeti. Svi su zatražili dozvolu za posjet Smiljani u zatvoru. Nisu željeli razgovarati ni s novinarima koji su ponovno zvonili na vrata njihove kuće u Palovcu pokraj Čakovca. No, zato su nešto rekli susjedi i poznanici.

TAJNA LEŠA IZ ZAMRZIVAČA: Smiljani Srnec produljen istražni zatvor! U spisu nema dokaza da je priznala ubojstvo sestre

ZAVRŠENA OBDUKCIJA TIJELA NAĐENOG U ŠKRINJI: Na glavi ubijene pronađena je sasušena krv?

“Vidim ga često, dolazi tu u kafić. Popije kavu, zadrži se 15-20 minuta, razgovara s ljudima, a potom ode u kladionicu”, prepričava gošća lokalnog kafića kako Smiljanin suprug provodi dane.

“Baš smo se danas sjetili Smiljane, pitali smo se što se događa u njezinu slučaju. Viđala sam je u dućanu i nikad ne bih rekla za nju da bi mogla nešto tako napraviti”, rekla je prodavačica u trgovini na dan kad se navršava tri mjeseca od stravičnog otkrića Jasmininog tijela koje je šokiralo i svjetsku javnost.

Ljudi nerado pričaju

Velečasni Đuro Vukalović mnogo se češće sjeti velike tragedije. Često viđa Smiljaninu majku na misama.

“Da, bila je u crkvi, no ne znam koliko puta, ne vodim takve evidencije. Najavila mi se da će doći razgovarati, ali nikad nije došla. Ja bih je rado primio da popričamo malo. Ivicu sam vidio kako se vraćao s groblja, pozdravili smo se i to je to”, kaže velečasni.

Iako se život polako vratio u normalu, ljudi i dalje nerado o tome pričaju.

“Triput smo pokušavali raditi kapelicu tamo. Svaki put sve dogovorimo i onda drugi dan oni sve zaustave. Posljednji put složili smo se da ćemo je staviti do mrtvačnice, sve je bilo izmjereno, a onda su opet sve zaustavili”, kaže velečasni.

“Ma, joj… Ne znamo što da vam kažemo, to je tragedija”, govore svi. Na kraju se ipak otvore, i oni bi željeli znati što se zapravo dogodilo. U mislima se vraćaju u vrijeme otprije 20 godina nadajući se da će naći neke odgovore. Obitelj Srnec također polako nastavlja normalno živjeti.

Pomalo zaboravljena

“Nekako su svi pomalo zaboravili na slučaj, prvih tjedan-dva svi su pričali o tome, a danas malo tko to spomene. Baš je bila njezina kći jutros kod nas u trgovini pa smo je se sjetili. Znam vidjeti Smiljanina supruga, pitam kako je. On odgovori dobro, kimne glavom”, kaže prodavačica u lokalnom dućanu. Stanovnici Palovca po najnovije informacije u vezi slučaja najčešće odlaze frizerki.

SMILJANA SE SLOMILA I POLICIJI PRIZNALA UBOJSTVO SESTRE JASMINE: ‘Ona je imala sve, a ja ništa. Njoj su dali sve, a meni ništa!’

“Da, dolaze mene pitati, ali ja im kažem da im nemam što reći. Ma, život se u mjestu vratio u normalu”, rekla je frizerka.

Tragično preminula Jasmina Dominić posljednje počivalište pronašla je tek 19 godina nakon što je nestala. Počiva u grobu zajedno s ocem, koji je umro ne znajući gdje mu je kći, iako mu je praktički bila “pred nosom”. Činjenicu da se ne zna datum njezine smrti potvrđuje i natpis uz njezino ime, piše samo da je umrla u 23. godini. Njezina majka Katarina, koja je do otkrića Jasminina tijela bila u Njemačkoj, svaki dan odlazi na kćerin grob.

“Na grobu zna biti i više od sat vremena. Djeluje vrlo tužno, dugo stoji pognute glave”, prepričava mještanin.

Ona, kažu mještani, rijetko izlazi. Ode samo u trgovinu.