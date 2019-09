POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV SMILJANE SRNEC! Vijest je primila potreseno, a na pitanje je li ubila sestru, imala je vrlo kratak odgovor

Optužno vijeće Županijskog suda u Varaždinu potvrdilo je optužnicu Smiljani Srnec zbog ubojstva sestre Jasmine Dominić

Optužno vijeće zaključilo je kako postoji dovoljno dokaza da se potvrdi optužnica protiv Smiljane Srnec. Ona će ostati iza rešetaka najmanje do 30. rujna do kada joj je produljen istražni zatvor s obzirom na to da je 31. srpnja Vrhovni sud potvrdio rješenje o produljenju pritvora, javlja Jutarnji list. Srnec je, navodno, potreseno primila vijest o činjenici da će joj se suditi.

HOROR U PALOVCU: Pronađeno tijelo u zamrzivaču, radi li se o djevojci koja je nestala 2000.?!

Pogledaj fotogaleriju

Pet udaraca u glavu

U optužnici stoji da je ona tijekom ljeta 2000. godine u obiteljskoj kući u Palovcu zadala sestri najmanje pet snažnih udaraca tvrdim predmetom u glavu i nanijela joj višestruke prijelome lubanje, zbog čega je Dominić preminula. Ondje također stoji i prijedlog da joj se produlji istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, pišu Vijesti.hr.

Na pitanje je li ubila svoju sestru, Srnec je kratko odgovorila: “Nemam komentara, ali nisam”, javlja Večernji.

DETALJI OPTUŽNICE: Smiljana Srnec udarila sestru sjekirom u glavu dok je spavala, vrat joj omotala čarapom i ugurala u škrinju

Odluka o optužnici

Optužno vijeće varaždinskog suda danas je analiziralo dokaze tužiteljstva i donijelo odluku o optužnici.

Smiljana Srnec, unatoč iskazu, može i priznati krivnju te pokušati dogovoriti nagodbu, ako bude optužena.

PRONAŠLI SU KRUNSKI DOKAZ PROTIV SMILJANE SRNEC: Ipak je ostavila tragove u zamrzivaču, ali i na smrznutom lešu svoje sestre?