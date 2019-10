SMILJANA SRNEC JE LATENTNO AGRESIVNA: Opsesivno je posvećena čišćenju kuće, vještaci otkrili nove detalje slučaja

Danas su na suđenju Smiljani Srnec na Županijskom sudu u Varaždinu nakon forenzičara svoj iskaz dali i vještaci iz Psihijatrijske bolnice Vrapče

Na Županijskom sudu u Varaždinu danas je nastavljeno suđenje Smiljani Srnec, koja je osumnjičena da je ubila sestru Jasminu Dominić. Nakon ispitivanja forenzičkih vještaka, na ročištu su ispitani vještaci iz Psihijatrijske bolnice Vrapče, specijalist forenzičke psihijatrije Goran Arbanas i profesor psihologije Bogdan Krajačić.

Županijsko državno odvjetništvo je na temelju nalaza i mišljenja psihijatrijskog vještačenja utvrdilo kako Smiljana Srnec ima niži prag tolerancije te da je latentno agresivna i ima pretjerane impulzivne reakcije. Forenzički psihijatar Arbanas je to potvrdio i otkrio što to znači.

“Radi se o karakteristikama ličnosti na osnovu psihologijskog testiranja. Osoba koja je latentno agresivna, kod nje se može očekivati niži prag tolerancije, odnosno lakše će agresivno reagirati u stresnoj situaciji. Za neke stvari koje je sama navela da je napravila, nismo vidjeli u afektivnom izražaju kajanje. Projekcija prebacivanja krivnje znači da neka objašnjenja za postupke ne nalazimo u sebi, nego u drugima”, rekao je Arbanas te na pitanje tužiteljstva odgovorio da je moguće da se radi o osobi koja ne bi preuzela odgovornost za svoja djela.

Otkrili i poremećaj ličnosti

U svom istraživanju psihijatri su utvrdili da je Smiljana opsesivno posvećena čišćenju kuće, a dijagnosticirali su joj i disocijalni poremećaj ličnosti.

“Poremećaji ličnosti nisu duševne bolesti. Svaki živi čovjek ima neke osobine ličnosti, kad su one osobito izražene tada ih nazivamo poremećajima ličnosti. Određene karakteristike su odsutnost osjećaja krivnje, osjećaj da ima pravo nešto napraviti pa i kršiti norme, agresivnost može biti dio poremećaja, ali i ne mora. Kod tih osoba u pravilu nije izraženo kajanje, odnosno nalaze opravdanja i racionaliziraju svoje ponašanje”, rekao je Arbanas.

Vještaci su utvrdili da je ona bila ubrojiva i to na temelju odsutnosti elemenata koji bi ukazali na smanjenu ubrojivost u vrijeme počinjena ubojstva. Svoja mišljenja su temeljili na uvidima u spis te razgovorom i promatranjem reakcija okrivljenice. Utvrđeno je i kako je od prosinca 1996. uzimala sedative i antidepresive, zbog “blažih smetnji, nesanice, anksioznih i depresivnih simptoma koji su nastupali nakon nekih stresnih situacija”.

Problemi u školovanju

Potom se, javlja 24sata, odvjetništvo prebacilo na činjenicu da je Smiljana roditeljima zatajila da je promijenila školu. Zatajila je to i vještacima, pa im je, nakon njihove opaske, to priznala.

“Znam što mi je navela da je prvo upisala jednu školu, pa se prebacila u drugu. Ni roditeljima nije željela govoriti da je promijenila školu jer ih nije htjela uznemiravati. Ovo je samo dijelom uobičajeno ponašanje, uobičajeno je da djeca roditeljima ne govore sve ocjene, ali je vrlo neuobičajeno da netko ne govori roditeljima da je promijenio školu”, rekao je psihijatrijski vještak.

Kasnije je priču o njezinu obrazovanju upotpunila svjedokinja Đurđa Horvat, ravnateljica OŠ Mala Subotica, koja je izjavila da je Smiljana pohađala praksu u njezinoj školi, ali da nije pohađala nastavu u vlastitoj srednjoj školi. Poznaje i ubijenu Jasminu te govori kako je ona bila najbolja u svojoj generaciji te uspješna sportašica.

“Smiljana Srnec mi se 1992. obratila s molbom da bi obavljala praksu u našoj školi pri čemu je navela da pohađa Srednjoškolski centar u Čakovcu, smjer suradnik u nastavi. Odobrila sam da Smiljana obavlja praksu, no tražila sam da donese uputnicu od srednje škole kako bi se time pravdalo obavljanje prakse. Smiljana je praksu počela obavljati, no uputnicu nije donijela. Ispričala je kako nije imala vremena otići po uputnicu te da će uputnicu donijeti njezina majka. Smiljana je završila s obavljanjem prakse, a kako nije donijela uputnicu kontaktirala sam ravnatelja Srednjoškolskog centra u Čakovcu te saznala da Smiljana ne pohađa Srednjoškolski centar odnosno da se ispisala u trećem razredu jer je imala puno izostanaka i loših ocjena pa joj je prijetilo izbacivanje iz škole”, ispričala je Horvat i dodala kako Smiljanina majka nije znala za to te na kraju opisala Smiljanu kao dobru majku.

Preispitani obiteljski odnosi

Sud je upitao vještake je li na problematično odrastanje utjecalo i nasilno ponašanje njezina oca, na što je odgovoreno kako je to “mogao biti faktor koji je pridonio razvoju njezine ličnosti, ali je samo jedan od faktora koji utječe na razvoj poremećaja ličnosti”. Nakon nekoliko pitanja o prikupljanju iskaza i utvrđivanju dijagnoza iz spisa, vještaci su odgovorili i na pitanje o odnosu između Smiljane i Jasmine.

“Naveli smo sve u nalazu i mišljenju. Da je odnos u početku bio dobar, ali da se kasnije sestra bolje snašla u Zagrebu na studiju pa su se njihovi susreti prorijedili. Dok su bile mlađe Smiljana je sestri pisala lektiru. Jasmina je bila u vezi s oženjenim čovjekom koja je trajala dvije godine. Ubrzo je saznala okolina, majka preko ujne. Rekla je i da je čuvala njezinu tajnu. Uvijek su bile jako prisne, sestri je jako pomagala nakon što je rodila kćer”, ustvrdio je Arbanas.

On je opisao i Jasminin odnos s majkom i ocem. Odnos s majkom, tvrdi, nije opisivala kao posebno blizak, dok se kasnije “žalila da je otac pio, da je pod utjecajem alkohola znao reagirati neprimjereno. Kad je rekla roditeljima za trudnoću, otac joj je pružio podršku i rekao da će joj pomoći financijski.”

Nastavak suđenja u studenome

Na kraju je pročitan iskaz svjedokinje Vanje Krajačić, koja je radila u čakovečkom automat klubu.

“U travnju 2014. godine Smiljana je igrala na aparatu igara na sreću, pri čemu je dobila jackpot u iznosu od 600 do 700 kuna. Kako se u takvim slučajevima uzimaju osobni podaci osobe koja je osvojila zgoditak, sjećam se da se Smiljana zanimala objavljuju li se ti podaci javno, stoji u iskazu.

Sljedeće ročište je 7. studenoga, a tada će biti ispitani vještak sudske medicine, obducentica i svjedoci optužbe, među kojima Županijsko državno odvjetništvo želi uvrstiti Dragu i Nadu Sabol, dok će se tjedan dana kasnije ispitati policajci koji su obavljali obavijesne razgovore u vrijeme Jasminina nestanka kako bi sud utvrdio kako su oni provedeni i jesu li oni zakonit dokaz.