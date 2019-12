SMILJANA IPAK NEĆE DANAS OTKRITI KAKO JE NJENA SESTRA ZAVRŠILA U ZAMRZIVAČU: Ročište otkazano jer je sudac spriječen

Od svjedočenja Smiljane Srnec očekivalo se puno – prije svega da objasni kako se tijelo njezine sestre našlo u zamrzivaču, zašto ga nitko nije vidio 19 godina, do veljače 2019.

Smiljana Srnec (45), optužena da je ubila sestru Jasminu Dominić 2000. godine te njeno tijelo stavila u zamrzivač, ipak danas neće svjedočiti na Županijskom sudu u Varaždinu i iznijeti svoju obranu. Naime, ročište je otkazano jer je sudac imao smrtni slučaj pa će datum novog ročišta biti određen naknadno, pišu Vijesti.hr.

Naime, do sada se Smiljana Srnec izjasnila da nije kriva, a neke od svjedoka je sama ispitivala pokušavajući odagnati sa sebe svaku sumnju i opovrgavajući njihove iskaze. Sestru Jasminu pokušala je prikazati kao nestabilnu i agresivnu ženu. Naime, kada se prijatelj i rođak Boris Kocijan, koji se nekad družio sa sestrama Dominić, prisjetio jedne svađe sestara, kad je Jasmina izletjela iz kuće i rekla mu:

“Bježi, bu nas zatukla!” Smiljana je obrnula priču i kazala da je Jasmina nju napadala i bila agresivna.

Optužena nije dužna reći je li njezinu sestru ubio blizak član obitelji, poput njezina oca. No, od Smiljane Srnec se očekuje da pokuša objasniti neke dokaze, primjerice kako se njezin otisak našao na crnoj vreći za smeće oko Jasminine glave i je li to u kakvoj vezi s komadićem ružičaste gume za koju vještaci sumnjaju da je vrh rukavice. Njezina obrana ukazala je na to da je pokraj desne šake Jasmine Dominić nađena sijeda vlas ili dlaka koja nakon toga nije istraživana.