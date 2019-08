SMILJANA JE IMALA POMAGAČA? U škrinji u kojoj je godinama ležalo tijelo njene sestre Jasmine pronađen DNK muškarca

Osim Smiljanina DNK, na najlonkama kojima je vezana plastična vreća u kojoj je bilo tijelo, bili su još i DNK tragovi majke Katarine, ali i nepoznatog muškarca

Suznih očiju i u pratnji pravosudnih policajaca u četvrtak je 45-godišnja Smiljana Srnec dovedena pred optužno vijeće varaždinskog Županijskog suda. Kratko i kroz suze optužena je novinarima rekla da nije kriva za ubojstvo sestre Jasmine Dominić (23). Slučaj iz Palovca šokirao je hrvatsku javnost, a premda se obitelj nadala da će Smiljana biti na slobodi, potvrđena je optužnica za ubojstvo sestre prije 19 godina.

Kako piše Jutarnji list, sudsko vijeće je nakon sat i pol razmišljanja o dokazima i argumentima ipak potvrdilo optužnicu što znači da Smiljanu čeka suđenje. Istražni zatvor za nju produžen je do kraja rujna. Očekuje se da će u međuvremenu biti zakazano pripremno ročište i početak suđenja.

Puno pitanja bez odgovora

Mještani Palovca i dalje su šokirani ovim horor slučajem o kojem su pisali i svjetski mediji. Ono što je nekima “zanimljivo” jest činjenica da je majka sestara, Katarina Dominić, nestanak kćeri Jasmine prijavila 16. kolovoza 2005. jer je mislila da je Jasmina živa. U to ju je navodno uvjerila Smiljana jer su se dvije sestre navodno čule.

No, što se zapravo dogodilo s Jasminom javnost je saznala kada su prilikom otvaranja škrinje tijelo pokojnice pronašli Smiljanina kći i njen dečko. Osim toga, nameće se pitanje je li netko još imao saznanja o Jasmini osim Smiljane i zašto nitko od ukućana nije 19 godina otvarao škrinju čija je guma bila zalijepljena ljepilom?

U hladnjači Smiljanini otisci, ali i DNK još nepoznatog muškarca

Ono što Smiljanu povezuje s ubojstvom sestre jest njen DNK i otisci prstiju unutar škrinje kao i na Jasmininu tijelu. Ono u što je tužiteljstvo uvjereno jest da je Smiljana sestru Jasminu ubila na spavanju i to s pet snažnih udaraca u glavu. Nesretnu Jasminu ubila je ušicom sjekire ili nekim drugim predmetom i zatim ju ugurala u šrkinju. Prije škrinje sestri je, sumnja se, zamotala glavu crnom vrećom, a vrat najlonskom čarapom.

Osim Smiljanina DNK, na najlonkama kojima je vezana plastična vreća u kojoj je bilo tijelo, bili su još i DNK tragovi majke Katarine. Osim toga, doznaje Jutarnji list, vještaci MUP-ova centra “Ivan Vučetić” pronašli su i DNK trag nepoznate muške osobe. Trag je pronađen na najlonkama uz pomoć kojih je vezana plastična vreća na Jasmininoj glavi. No, vještak nije uspio pronaći vlasnika otiska i to zbog nedovoljne količine alela.

‘Obitelj Smiljanu posjećuje u zatvoru’

“Ivica nije nikak primil vijest da bu se njegovoj Smilji sudilo. Što mislite kak mu je. On je čovjek koji je dobar ko kruh. Ne volimo ga ništa pitati o tome jer je to rana koja boli, ali nedavno je bio rekao: ‘Kad će više ovo sve završiti, nemam snage’. On Smiljanu nemjerljivo voli i sigurno u sebi svaki dan vijeća i pronalazi razloge da mu žena ne može biti ubojica vlastite sestre”, rekao je Jutarnjem prijatelj Srnecovih. Drugi Palovčanin je ispričao da Smiljanu obitelj posjećuje u Zagrebu.

“Valjda sud zna ima li smisla ulaziti u sudski proces. Sigurno se ne bi blamirali. Međutim, postoji pritisak javnosti i zato želim vjerovati da optužnica nije potvrđena samo da se na brzinu riješi slučaj nestanka 23-godišnje djevojke”, zaključio je Palovčanin.

