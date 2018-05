SMIJENJENI POLICIJSKI ŠEF POBIJEDIO DRŽAVU NA SUDU: Potpuno nezakonito bačen je na trećerazredno radno mjesto i sad ćemo svi to platiti

Utvrđeno je da Petričevićeva smjena nije bila provedena po Zakonu o policiji.

Smijenjenom načelniku Policijske uprave splitsko-dalmatinske Zoranu Petričeviću država mora platiti 215 tisuća kuna s kamatama od 2014. godine i to sve zbog smjene i degradacije u policijskoj hijerarhiji.

Evo zašto je smijenjen Petrčević

Petričević je smijenjen jer je Josipu Buljanu, načelniku Sektora kriminalističke policije odobrio korištenje automobila za službene potrebe na šest mjeseci, a za to nije imao odobrenje tadašnjeg ministra unutarnjih poslova. Nakon rješenja o razrješenju što ga je dobio iz Ravnateljstva policije raspoređen je na mjesto policijskog službenika za stručno usavršavanje u Odjelu za javni red i mir u PU splitsko-dalmatinskoj.

To radno mjesto bilo je nekoliko stepenica prenisko za njegovo zvanje policijskog savjetnika. Zato je Petričević pokrenuo postupak na Upravnom sudu tražeći ukidanje rješenja o rasporedu, što mu je i uspjelo. Utvrđeno je, naime, da je prema Zakonu o policiji Petričević mogao biti smijenjen, no nije mu se smjela dirati plaća, odnosno nije mogao dobiti radno mjesto koje ne odgovara njegovom obrazovanju i policijskom zvanju. On je, međutim, ostao bez značajnog dijela primanja – upravo ovih 215 tisuća kuna od 2014. do ožujka 2017. godine.



Smjena nije bila po Zakonu policiji

Zbog toga je lani tužio državu, a sada je Općinski sud u Splitu donio presudu u njegovu korist. Dobio je spor iako su predstavnici Republike Hrvatske tijekom postupka tvrdili kako mu se ne može isplatiti plaća za rad koji nije obavljao.

“Prema Zakonu o policiji na radno mjesto koje nije u skladu s mojim stupnjem obrazovanja i zvanjem mogao sam biti samo premješten uz vlastitu suglasnost, no nje ni dan danas nema”, tvrdio je na sudu Petričević koji je i na Odboru za državnu službu još u rujnu 2016. dokazao da je nezakonito smijenjen, odnosno da obrazloženje što ga je dobio nije bilo u skladu sa zakonom. Tek u rujnu prošle godine MUP je Policijskoj upravi splitsko-dalmatinskoj dao uputu da Petričevića rasporedi na odgovarajuće slobodno radno mjesto. To se, kako je rekao na sudu, još uvijek nije dogodilo. Sada mu država mora nadoknaditi razliku u plaći što ju je primao nakon smjene.