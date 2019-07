SMIJENJEN NAČELNIK ĐAKOVAČKE POLICIJE! Ubijena Blaženka je poslala e-mail policiji, znala je da njen ubojica nabavlja pištolj

Unutarnja kontrola MUP-a utvrdila je propuste pri postupanju s prijavama iz Centra za socijalnu skrb protiv Andrije Drežnjaka zbog čega je smijenjen načelnik đakovačke policije

Ubijena socijalna radnica Centra za socijalnu skrb Đakovo pet dana prije masakra obavijestila je e-porukom policiju da se Andrija Drežnjak, osumnjičenik za njeno ubojstvo, raspituje kako nabaviti pištolj, neslužbeno doznaje Jutarnji. Njegova skrbnica Blaženka Poplašen, nije se bojala Andrije, ali je smatrala da bi moglo biti opasno ako se on, kao osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti i sklona ispadima, lati oružja. Obavijestila je i njegova psihijatra o tome da je njen štićenik promijenio ponašanje te ga zamolila da pripazi na to uzima li on redovito terapiju.

Unatoč tome Andrija Drežnjak ju je ubio, a 35-godišnjeg pravnika prostrijelio u glavu tako da se ovaj bori za život. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina uputio je unutarnju kontrolu u policijsku postaju Đakovo, kako bi utvrdila jesu li njihovi službenici postupili po prijavi Centra i je li učinjeno sve da se spriječi ova tragedija.

ANDRIJA KOJI JE UBIO SOCIJALNU RADNICU IMA VRLO MRAČNU PROŠLOST: ‘Kako takav čovjek može biti na slobodi?’

OČAJNI BRAT UBIJENE SOCIJALNE RADNICE: ‘Tom čovjeku je dala sve u životu što mu je mogla dati’

Disciplinski postupak protiv četiri policajca

“Glavni ravnatelj odlučio se na to temeljem saznanja da je PP Đakovo dobio informacije od Centra za socijalnu skrb kako je došlo do promjene ponašanja počinitelja i njegova oca, koji su štićenici Centra. Zato se provjeravaju sva postupanja policijskih službenika po saznanjima koja smo imali i sve okolnosti kontakata naših službenika i djelatnika Centra. Po završetku tih postupanja izvijestit ćemo javnost o tome što je utvrđeno”, rekao je Ladislav Bece, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske i dodao: “Unazad 15-ak dana nije bilo prijava da bi on nekome prijetio. U Centru su uočili da se drugačije ponaša i o tome izvijestili policiju, no on je i dalje često dolazio u Centar.”

Blaženka Poplašen je prošloga petka poslala e-mail policiji, ali ona nije reagirala. Unutarnja kontrola je utvrdila propuste u obavljanju dužnosti. Dnevnik.hr doznaje kako je policija još 17. svibnja primila e-poruku o Drežnjakovim dolascima u CZSS i prijetnjama. Ladislav Bece je potvrdio da je došlo do brojnih propusta policije, zbog čega je odlučio smijeniti načelnika đakovačke policije Rudolfa Kolarića.

“Prilikom postupanja došlo je do propusta. Nisu u dovoljnoj mjeri poduzeli radnje, propustili su provođenje mjera i radnji, stoga se pokreće disciplinski postupak protiv četvorice policajaca”, rekao je Bece.

[VIDEO] UHIĆEN UBOJICA IZ ĐAKOVA! Pronašli ga u napuštenoj staji u obližnjem selu, imao je oružje; ispred policijske stanice stigla hitna

UBOJICA SOCIJALNE RADNICE PLANIRAO BIJEG: Policija ispričala detalje uhićenja; Procurila snimka pregleda u policiji

Otkud mu pištolj i novac?

Poseban dio istrage je oružje kojim je počinjeno kazneno djelo jer se treba ustanoviti otkud Andriji Drežnjaku pištolj, a s obzirom na to da je on bio osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost, nije ni mogao imati dozvolu za nošenje oružja.

Bece je potvrdio da je Drežnjak više puta prekršajno i kazneno prijavljivan zbog “nasilničkog ponašanja, nedozvoljenog držanja oružja, izazivanja požara…”, dodavši da je riječ o djelima koja su počinjena i prije nekoliko desetaka godina. Andrija Drežnjak je osumnjičen da je jučer ušetao u đakovački Centar za socijalnu skrb te pištoljem ubio svoju skrbnicu i teško ranio pravnika. Nakon toga je pobjegao na biciklu, a uhićen je tek oko 20 sati, nakon što se skrivao od policije, koja je kod njega, osim pištolja pronašla i novac te putovnicu.

“Po tome zaključujemo da je imao namjeru napustiti područje Đakova”, rekao je Bece i potvrdio da je Drežnjak ilegalno posjedovao pištolj, a tek će se utvrditi kako ga je nabavio. Bece je naglasio i da će se utvrditi odakle Drežnjaku više od 10.000 kuna, s obzirom na to da je riječ o osobi koja je pod nadzorom CZSS-a od 2002. godine, kojoj je oduzeta poslovna sposobnost i koja je živjela od socijalne pomoći, odnosno prodaje skupljenih plastičnih boca. U trenucima dok je načelnik davao izjavu za javnost, nad Drežnjakom je provođeno kriminalističko istraživanje u kojem su inspektori tražili odgovore, pa i motiv, koji zasad službeno nije poznat.

[FOTO] ĐAKOVO POD OPSADOM! Ubojica je još u bijegu, policija opkolila njegov dom; građani u strahu, ne izlaze iz kuća

ANDRIJA JE UŠAO U BLAŽENKIN URED I BEZ MILOSTI JE UBIO, A ZATIM JE IVANU PUCAO U GLAVU: Poznat motiv napada u Đakovu?

Darovni ugovor ga nagnao na ubojstvo?

Neslužbeno, nagađa se da je motiv nedavno potpisani darovni ugovor, kojim je otac Andriji poklonio kuću u kojoj zajedno žive. Naime, Andrija, kao osoba pod skrbništvom, nije mogao sam potpisati darovni ugovor, nego je to umjesto njega trebala učiniti skrbnica, koju je on ubio. Prema zakonu, prije potpisivanja ugovora pravnik Centra, onaj kojeg je Andrija ranio, trebao je provjeriti je li nekretnina opterećena dugovima, kako bi bili sigurni da dar neće biti na štetu korisnika. Pravnik je bio u Gruntovnici i utvrdio da je sve u redu. Skrbnica je potpisala ugovor i nekretnina je postala Andrijino vlasništvo, ali njome nije mogao raspolagati bez uplitanja Centra. Sve je to Andriji postalo sumnjivo, a navodno je iz najbliže okoline primao signale da mu pravnik i skrbnica žele uzeti kuću. No, to policija tek treba utvrditi.

Drežnjaka je danas policija iz Đakova prevezla u Osijek te ga predala pritvorskom nadzorniku, a sutra bi trebao biti priveden u Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku, koje će odlučiti o podizanju kaznene prijave i vjerojatnom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora.

MINISTRICA MURGANIĆ VIDNO POTRESENA ZBOG UBOJSTVA U ĐAKOVU: ‘Prestrašno je da je poginula od ruke onoga kojemu je najviše pomagala’

SOCIJALNI RADNICI U CRNINI IDU NA POSAO, SVI PIŠU ISTI STATUS; RAVNATELJICA CENTRA: ‘Bio je teška stranka…’