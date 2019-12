SLUČAJ KOJI JE DUBOKO POTRESAO HRVATSKI OTOK: ‘Netko mi je pozvonio na vrata. Ugledao sam susjedu krvavu, a iz vrata joj je virio nož…’

‘Netko mi je pozvonio na vrata te sam ugledao susjedu krvavu po licu, a iz vrata joj je virio nož. Nisam dirao nož kako ne bih potaknuo krvarenje…’

Dana 2. rujna ove godine dogodio se pravi horor u Supetru, kada je finski državljanin, 67-godišnji Kari Juhani Miettinen, nevjenčanu suprugu, također Finkinju, izbo 17 puta oštricom dugom devet i pol centimetara, nakon čega je legao u krevet. Nesretna žena je nekako smogla snage i pozvonila susjedu koji joj je otvorio vrata i ugledao je cijelu krvavu, dok joj je iz vrata virio nož, javlja Slobodna Dalmacija.

“Netko mi je pozvonio na vrata te sam ugledao susjedu krvavu po licu, a iz vrata joj je virio nož. Nisam dirao nož kako ne bih potaknuo krvarenje, nego sam pozvao Hitnu koja je susjedu odvela u bolnicu, a njezina nevjenčanog muža, koji s njom živi u mojoj zgradi, preuzela je policija”, ispričao je za Slobodnu Dalmaciju jedan Supetranin.

Teške ozljede

Žena je imala krvni podljev lijevog oka, rezne rane drugog do četvrtog prsta lijeve šake, brojne ubodne rane lica i vrata te šest ubodno-reznih rana prsnog koša. Četiri rane su bile u području lijeve dojke, a dvije na leđima obostrano, od kojih je ona na lijevoj strani leđa prodrla u prsni koš, oštetila međububrežnu arteriju i sedmo lijevo rebro te izazvala obilno krvarenje u lijevo prsište s posljedičnim šokom zbog iskrvarenja.

Iako je zadobila teške ozljede opasne po život, žena je je srećom spašena zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji. Protiv finskog državljanina, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je optužnicu zbog pokušaja ubojstva.

Što se dogodilo?

Žena tvrdi da je nevjenčani partner nikada prije nije fizički napao. Kobno jutro ju je zaključao u stanu nakon što je izišao u grad, a kada se vratio imao je čudan pogled. Ispričala je kako ju je napao udarivši je dva puta štapom po vratu i više puta po desnoj strani tijela. Pokušala mu je uzeti štap, no pala je u nesvijest.

Kad je vratila svijest, tvrdi da muškarac bio iznad nje držeći nož u ruci s kojim ju je izbo čak sedamnaest puta. Dok je ležala, ugazio ju je nogom na lijevu podlakticu pa se ona rotirala po podu nastojeći se osloboditi. Pokušala ga je udariti drvenim tanjurom, ali nije uspjela.

Muškarac umanjuje odgovornost

Navodno su prethodno prigovarali jedno drugome da piju previše alkohola. Muškarac je izjavio kako je nevjenčanu suprugu zatekao s čašom u ruci te je zaključio da je popila litru vina do tada, a dnevni prosjek joj je dvije litre. Osim toga, umanjuje odgovornost za pokušaj ubojstva, tvrdeći da ga je nevjenčana supruga počela udarati njegovim štapom za hodanje nakon što se vratio u stan te da je u obrani zadobio ozljede na podlakticama.

U strahu ju je udario štapom koji je pukao, ona je pala na pod, a on je uzeo nož. Međutim, tvrdi da nije imao namjeru ubiti je. Kad ju je pokušao udariti, uzela mu je nož iz ruke i posjekla ga po ruci. Izjavio je da ga je to razljutilo pa joj je stavio oštricu noža ispod brade znajući da to nije opasno jer tu nisu krvne žile i bez namjere da je ozljedi.

Kada je žena htjela pobjeći iz stana ubo ju je nožem niže u leđa, vjerujući da to nije opasno za život. Tvrdi da je nije ubo u vrat. Nakon što je žena potražila pomoć susjeda, on je ostao u stanu i legao iako ga je i dalje bilo strah jer je ostavio ključ s vanjske strane vrata.

Što je uzrokovalo zločin?

Prema mišljenju vještakinje za psihijatriju, muškarac nije psihički bolestan i nije ovisnik o alkoholu. Ipak, u trenutku zločina bio je smanjeno ubrojiv, pri čemu je djelo potaknuto utjecajem alkohola. No, prema njezinu mišljenju najviše su odgovorni afekti koje je izazvala njegova nevjenčana supruga.

Procijenila je da se ne radi o agresivnoj osobi pa je proveo samo 12 dana u istražnom zatvoru (od 4. do 16. rujna ove godine) te će na suđenje dolaziti sa slobode.