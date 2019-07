SLOVENKA DOBILA BATINE NA KRKU JER NIJE HTJELA DA JOJ SUSJEDI PRED KUĆOM HRANE MAČKE: ‘Brutalno su me tukli’

Osim lakših ozljeda 43-godišnju susjedu je zaprepastio i odnos policije i prekršajnog suca prema njoj, a navodno je dobila i zabranu odlaska iz zemlje, što je MUP brzo demantirao

Dvoje mještana Drage Bašćanske na otoku Krku napalo je u ponedjeljak slovensku turistkinju zbog toga što joj je zasmetalo da hrane mačke ispred njene kuće. Napadnuta Slovenka kaže da su mačke ostavljale puno izmeta, što ju je ponukalo da napiše poruku nepoznatim hraniteljima: ‘Ako ih želite hraniti, hranite ih pred svojom kućom!’

“Gospođa koja je hranila mačke na tu poruku reagirala je donoseći još mačje hrane. Kad sam to vidjela, uklonila sam mačju hranu. Nisam očekivala da ću zbog toga biti napadnuta. Žena me je fizički napala, a pomogao joj je i suprug. Njih dvoje su me brutalno pretukli”, ispričala je žena za 24ur.

Tukli se pred djetetom

Slovenka je odmah pozvala policiju, a osim što je njen desetogodišnji sin morao gledati tučnjavu, iznenadilo ju je i ponašanje policije.

“Meni i članovima moje obitelji policajac je rekao da je nevjerojatno da smo uopće zvali policiju, jer su kazne u Hrvatskoj tako neznatne da neće imati nikakvog utjecaja na počinitelje”, tvrdi 43-godišnja turistkinja i dodaje kako to nije bila jedina neobična situacija: “Sudac me je prisiljavao da priznam da sam i sama odgovorna za incident. Ljudi koji su me pretukli tvrdili su da sam ih ja napala, a niža sam od oboje za dvadeset – trideset centimetara. Jasno da ih nisam ni pomislila napasti.”

Nije htjela priznati da se i sama tukla, jer bi, po njenom mišljenju, postupak bio odmah gotov: “Ne mogu priznati nešto što nisam učinila. Postupak će zato vjerojatno trajati. Sudac je izrekao zabranu približavanja, ali obzirom da je riječ o naselju gdje su kuće jedna uz drugu, to će teško biti postići. Teško ćemo izbjeći jedni druge.”

NAPADI NA TURISTE U DALMACIJI: Ruskinji (47) nepoznati muškarac prišao s leđa, otrgnuo joj ogrlicu i pobjegao

Pomogao joj policajac, ali slovenski

Ona je lakše ozlijeđena i ima ogrebotine po tijelu. Kaže da su ju tukli, vukli za kosu i da ju boli čitava kralježnica. Kaže da se boji, ponajprije zbog svoje djece. Kaže kako je jedina osoba koja joj je pomogla u cijelom slučaju slovenski policajac, koji tijekom sezone dolazi na Krk u ispomoć.

“Sreli smo ga u policijskoj postaji, on je bio jedina svijetla točka, ali činjenica je da on ne može utjecati na cijeli postupak. Sjedio je uz mene u policijskoj postaji, slušao. Mislim da on uglavnom ima ulogu tumača, što meni nije bilo potrebno jer dobro govorim hrvatski. On je bio jedini koji je suosjećajan, a svi drugi su se ponašali kao da se dogodilo nešto što je normalno. Bili su prema nama vrlo nepristojni. Čak i prema djeci. Cijeli događaj je promatralo dvoje turista i tražila sam od policije da i od njih uzmu izjavu. Sudac je to odbio uz obrazloženje da su u pitanju strani turisti i da će to teško biti učiniti”, kaže Slovenka.

FRANCUSKI TURIST UBODEN U PRSA NA BAČVICAMA: Uhvatio je muškarca u krađi pa krenuo prema njemu, a ovaj je izvukao nož

Policijsko viđenje priče

Slovenski su mediji prenijeli informaciju kako je policija napadnutoj turistkinji i njenoj obitelji rekla da ne smiju napuštati Hrvatsku, ali Novi list je objavio demantij policije, uz njihovo pojašnjenje događaja.

“U ponedjeljak, 22. srpnja oko 20.50 sati u mjestu Draga Bašćanska na otoku Krku došlo je do narušavanja javnog reda i mira u kojem je sudjelovalo dvoje hrvatskih državljana u dobi od 55 i 57 godina i državljanka Slovenije u dobi od 43 godine, koja je u ovom događaju lakše ozlijeđena. Policija je nadležnom Općinskom sudu u Crikvenici, Stalna služba u Krku protiv svih sudionika podnijela optužni prijedlog sukladno članku 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (tuča, svađa i vika na javnom mjestu)”, napomenuli su iz policije te dodali kako je prekršajni postupak u tijeku.