‘Ovo ni u filmovima nema, sjećate se dobro one prometne nesreće koja je bila na naplatnoj postaji svetoj Heleni, ali ovo je nešto gore, neopisivo nešto’

Još uvijek se utvrđuju okolnosti tragične prometne nesreće koja se rano jutros dogodila na autocesti Zagreb-Sisak. Jureći velikom brzinom, mladi vozač se BMW-om zabio u naplatnu postaju Mraclin, probio 3 zida i usmrtio djelatnika HAC-a.

“Ne znam kako bi ovo uopće opisao, ovo ni u filmovima nema, sjećate se dobro one prometne nesreće koja je bila na naplatnoj postaji svetoj Heleni, ali ovo je nešto gore, neopisivo nešto. U ovom trenutku, kako je obitelji teško, nije ni nama samima”, kazao je direktor Sektora za naplatu cestarine Hrvatskih autocesta Ivan Ribičić, javlja RTL.

‘DA JE VOZAČ BIO SVJESTAN, BILO BI TRAGOVA KOČENJA’: Prometni stručnjak analizirao strašnu prometnu na naplatnim kućicama

Specifična intervencija

Sve se dogodilo 25 minuta prije smjene. Za manje od 10 minuta stigao je kolega iz HAC-a. Gotovo u isto vrijeme kada i 6 vatrogasaca s jednim vozilom iz Velike Gorice. Specifična je bila intervencija, kaže zapovjednik – najizazovnije bilo je vađenje vozača iz automobila unutar prostorije.

“Uklonili smo vrata, osobu nismo mogli izvaditi van zbog pomaknuća prednjeg djela vozila armature i motora do samog vozača, morali smo rezati i nosače sjedišta”, rekao je v.d. zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica Ivica Maceković.

OTAC VOZAČA BMW-A KOJI JE USMRTIO DJELATNIKA NA NAPLATNOJ: ‘Rekao sam mu da ne vozi ako pije…Prenesite sućut obitelji poginulog’

Teške ozljede

Za volanom je bio 20-godišnjak koji je hitno prebačen u KBC Zagreb gdje se ustanovilo da ima koronavirus pa su ga prebacili u COVID bolnicu – Dubrava. Uz ozljede na mozgu i plućima, zadobio je prijelom stopala, gležnjeva i jednog koljena.

“U ovom momentu bolesnik je izvan životne opasnosti. Ima teške tjelesne ozlijede, ima kontuziju mozga sa subduralnim hematomom koji u ovom trenutku ne zahtjeva akutno neurokirurško zbrinjavanje”, poručio je voditelj Odjela hepatobilijarne kirurgije KB Dubrava Mislav Rakić.

[FOTO/VIDEO] NOVI DETALJI UŽASA KOD NAPLATNIH POSTAJA MRACLIN; Vozač BMW-a uopće nije kočio? Šef vatrogasaca: ‘Probio je zid od pune cigle…’

Čista obijest

Slika je to čiste obijesti, smatra sudski vještak za cestovni promet. “Uvijek vidimo BMW ili Mercedes, najbolje automobile i najsigurnije. On je probio tri ciglena zida. Samo to govori o načinu i brzini njegove vožnje”, ističe stalni sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec.

U razgovoru za Jutarnji list Husinec je procijenio da je vozio brzinom od oko 140 kilometara na sat. “Vozač je prošao kroz čunjeve koji su postavljeni nekih 200-tinjak metara prije naplatnih kućica jer se ne naplaćuje cestarina. Vjerojatno je mislio proći kroz prolaz, ali ga je promašio. Vjerojatno je napravio desni manevar prema naplatnim kućicama, ali je tada najvjerojatnije zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu. Prvo je udario u rinzol, vozilo je zahvatilo travnjak i tek tada se zaletio u objekt kod naplatnih kućica”, dodao je.

Je li prostorija nadomak naplatnih kućica bila betonski zaštićena? “Kod svih kućica postoje tzv. bikovi zaštitne ograde da se slučajno nešto tako ne desi, ali tko se ovome mogao nadati”, kaže Ribičić. Očevid je završen, a sada slijedi obdukcija preminulog. Vještačenja bi mogla trajati 2 tjedna.

“Slijedi nam nalaganje provođenja toksikološkog vještačenja i svih ostalih vještačenja koja će biti potrebna u ovom slučaju kako bi dobili detaljnije razloga i uzroke kako se prometna nesreća dogodila”, govori općinska državna odvjetnica u Velikoj Gorici Sanja Dlačić Jakovina.

A upravo u ovakvim nesrećama najviše se gine na hrvatskim cestama. “Najčešće gdje ljudi stradavaju to je brzina neprimjerena uvjetima, a najveći broj poginulih osoba dogodio se pri slijetanju s ceste”, jasno će Tihomir Drobec iz Službe za sigurnost cestovnog prometa u PU Zagrebačkoj. Istraga nesreće kod naplatnih kućica još traje, a hoće li mladi vozač u pritvor znat će se kad mu se zdravstveno stanje stabilizira.