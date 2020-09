SLETIO U KANAL: Vatrogasci i policija pomoću čeličnih sajli vadili automobil iz Drave nakon prometne nesreće

Vozilo je prikopčano na čelične sajle, pomoću kojih su ga izvukli van Drave

U subotu 29. kolovoza Javna vatrogasna postrojba Varaždin primila je dojavu od PU varaždinske o potrebi izvlačenja vozila nakon prometne nesreće iz derivacijskog kanala rijeke Drave. JVP je izašao s dva vozila i na mjestu nesreće već su ih dočekali policijski ronioci koji su pokušali uron do potopljenog vozila, no zbog jakog toga rijeke to nisu uspjeli.

Pomoću motornog čamca JVP Varaždin plovidbom su utvrdili gdje se vozilo nalazi i napravili su još jedan uron. Vozilo je prikopčano na čelične sajle, navode vatrogasci, pomoću kojih su ga izvukli van, javlja Varaždinski.

Vlasnik vozila, 32-godišnjak, se prije potapljanja automobila spasio, točnije izašao iz auta i ostao neozlijeđen. Uzrok nesreće je, prema PU varaždinskoj, neprilagođena brzina kretanja.