SLAVONSKI SEZONCI DIVLJAČKI PRETUČENI U DUBROVNIKU: ‘Ne mogu opisati brutalnost tih ljudi, cijelu glavu su mu unakazili’

Svjedoci jučerašnjeg napada na dvojicu mladića u Dubrovniku u nevjerici su pokušavali dati izjave policiji

Prema informacijama koje nam je dostavio čitatelj, koji se i sam nedugo nakon incidenta našao na mjestu događaja, u Dubrovniku je jučer došlo do brutalnog premlaćivanja dvojice sezonaca iz Slavonije tijekom čega je jednom razbijena glava i zubi, navodno konobarskim poslužavnikom, dok je drugi zaradio hematome po tijelu.

‘Javnost se skamenila od šoka i straha’

“Ne mogu opisati brutalnost tih ljudi. Zube su mu polomili, momak inače nosi s unutarnje strane zuba aparatić za zube s kojega sada vise komadi zuba zalijepljeni na aparatić, cijelu glavu su mu unakazili, rasjekli čelo i nos. Javnost strana i domaća koja se zatekla tamo se skamenila od šoka i straha. Napad je bio toliko brutalan da se neko vrijeme nitko nije usudio prići upomoć”, piše nam čitatelj, inače kolega napadnutih Slavonaca.

Zgrožen postupanjem policije

On je, kaže, zgrožen i postupanjem policije nakon ovog strašnog događaja te da su napadnuti mladići u jednoj večeri doživjeli dvije torture – prvo onu fizičku, a potom i onu institucionalnu. On, naime, tvrdi, kako policijski službenici nisu htjeli uzeti izjave svjedoka na mjestu događaja već da su inzistirali da ih se ispita u postaji, no svjedoci su se tome pobunili kazavši kako sada mogu identificirati napadača, jer se i dalje nalazio u obližnjem ugostiteljskom objektu. Nakon dugotrajnog natezanja s policijom, očevici, koji su čekali do iza ponoći da kažu što su vidjeli, ipak su na mjestu događaja dali izjave, tvrdi naš čitatelj.

Iz policije su tek potvrdili kako je došlo do sukoba između triju osoba iz Dubrovnika i dvije osobe iz Slavonskog Broda te da istražuju slučaj.