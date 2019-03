SLAVONAC OSUĐEN, A NAVODNA ŽRTVA PRIZNALA: ‘Nije me silovao, bila sam mlada i luda, htjela sam mu napakostiti’

Nitko u obitelji nije znao što se zapravo dogodilo, samo je ponavljala priču i nije razmišljala o posljedicama, sve dok nije suprugu rekla što se točno dogodilo i onda ju je on posavjetovao da postupi po svojoj savjesti

Mladi Slavonac oslobođen je krivlje da je silovao djevojku. Vrhovni sud potvrdio je oslobađajuću resudu. Prvostupanjskom presudom Županijskog suda u Osijeku mladić je 2010. osuđen za silovanje na jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine i deset mjeseci. Djevojka koja ga je optužila za silovanje kasnije je sve demantirala te je osuđena zbog davanja lažnog iskaza, javlja Glas Slavonije.

Obnova postupka u ovom je predmetu bila dopuštena, iako je donesena pravomoćna presuda, jer je djevojka koja ga je tužila 2013. osuđena presudom Općinskog suda u Osijeku zbog davanja lažnog iskaza. Vrhovni je sud nakon toga u dva navrata, 2014. i 2016., ukinuo presudu prvostupanjskog suda kojom je ostavljena osuđujuća presuda te vratio predmet sudu na ponovno suđenje i odluku pred potpuno izmijenjeno vijeće, s uputom da je u ponovljenom postupku potrebno pažljivo i savjesno ocijeniti iskaz oštećenice te utvrditi ima li dovoljno dokaza da ju je mladić silovao.

Državni odvjetnik se na oslobađajuću presudu žalio, istaknuvši da je prvostupanjski sud trebao više cijeniti iskaz oštećenice dan u pravomoćnom postupku koji je prethodio obnovljenom postupku, a ne prihvatiti izmijenjeni iskaz oštećenice koji nije vjerodostojan, nelogičan je i neuvjerljiv. Smatrao je da postoji dovoljno dokaza da se na snazi ostavi pravomoćna osuđujuća presuda. Vrhovni sud je ipak smatrao da silovanje nije dokazano.

Nije bila svjesna posljedica

“Oštećenica je u ovom obnovljenom postupku u dva navrata iskazivala na raspravi o kaznenim djelima stavljenim optuženiku na teret. Tako je sada izričito navela da su svi spolni odnosi između nje i optuženog bili dragovoljni i da se nisu odvijali na silu ili uz prijetnju, a kako je to ranije iskazivala. Pojasnila je da je i prije pokušala promijeniti iskaz, ali su joj rekli da za lažno svjedočenje može dobiti od pet do osam godina zatvora, i zbog toga nije na raspravi u prethodnom postupku iskazivala ovako kako sada iskazuje. Navela je da je u ono vrijeme bila mlada, luda i zaljubljena te da nije bila svjesna posljedica koje mogu nastati za nju i optuženika. Izričito je rekla da nitko od nje nije tražio da promijeni iskaz, nego je svoj iskaz promijenila dragovoljno. Osim toga, nitko u obitelji nije znao što se zapravo dogodilo, samo je ponavljala priču i nije razmišljala o posljedicama, sve dok nije suprugu rekla što se točno dogodilo i onda ju je on posavjetovao da postupi po svojoj savjesti, napominjući joj da se svakom može dogoditi da pogriješi i da ne treba nitko stradati zbog njezine pogreške. Jedini razlog zbog čega je tada optuženika prijavila bilo je to što mu je htjela napakostiti”, navodi se u odluci Vrhovnog suda.

Želi nastaviti sa životom

Ona je u obnovljenom postupku dostavila izjavu u kojoj navodi da se više ne želi podvrgavati vještačenjima i da želi nastaviti svoj život.

“U toj je izjavi istaknula da je sada konačno ispravila svoju pogrešku, jer je priznala da je lažno svjedočila, pa je zbog toga i osuđena, a za to sve je preuzela odgovornost u cijelosti. Osim toga, izjavila je i da nije mogla više imati na savjesti činjenicu da je zbog njezine nepromišljenosti osuđen netko nedužan, potpuno isključivši mogućnost provođenja novih vještačenja. Takav izmijenjeni iskaz oštećenice u kojem ona više ne tereti optuženika, već ustraje u tome da nije govorila istinu u postupku u kojem je optuženik pravomoćno osuđen, dajući razloge za takvo postupanje, s pravom je prvostupanjski sud ocijenio logičnim, vjerodostojnim, životnim, ali i uvjerljivim, dovodeći ga u vezu sa svim okolnostima odlučnim za ocjenu tog iskaza. S tim u vezi pravilno je vodio računa i o činjenici da je oštećenica još 2010. dostavila izjavu ovjerenu od javnog bilježnika u žalbenom stadiju, tada, još nepravomoćnog postupka, u kojem je molila da se optuženika oslobodi, ističući da je sve “preuveličano” o silovanju, u kojim tvrdnjama je ustrajala sve do danas, između ostalog, i u pravomoćnom postupku u kojem je priznala da je dala lažan iskaz”, stoji u obrazloženju pravomoćne presude drugostupanjskog suda.