SLADIĆ PORUČIO RIMAC: ‘Ti si jedina koja je rekla: Ante, bit će napravljeno; Pa je stvarno napravljeno. Ja šok doživio, matere mi…’

Otkriveni su transkripti razgovora između Josipe Rimac i Ante Sladića u kojima se Sladić zahvaljuje Rimac što je uspjela pogurati izmjenu uredbe o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Kazao je kako je na HDZ potrošio sigurno šest milijuna eura

U svom novom izdanju Nacional otkriva kako je korupcijska mreža Josipe Rimac okružila ministricu poljoprivrede Mariju Vučković te pripremala pljačku njenog resora tešku više milijuna eura. Tvrde da je ministrica blisko surađivala sa ženama koje su bile pod izravnim utjecajem Josipe Rimac, šeficom svog kabineta Ružicom Njavro te savjetnicom i suprugom ministra Tomislava Ćorića, Anitom Validžić.

Ministrica je u jednom trenutku preuzela komunikaciju s dekanom Agronomskog fakulteta u Zagrebu, Zoranom Grgićem, za kojeg je bila uvjerena da je neovisni stručnjak, jer ga je takvim predložila Njavro. Potom je čak i premijeru Andreju Plenkoviću predložila da ga uvrsti u stručno povjerenstvo, što je bila ideja Josipe Rimac kako bi pomogla poduzetniku Anti Sladiću koji je htio promijeniti uredbu o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Transkripti koje je Nacional objavio otkrivao da je Sladić još prije dao hrpu novca HDZ-u, ali i kome je činio usluge kako bi došlo do promjene njemu sporne uredbe.

‘Bog ti da, ljubim te’

“Znaš šta ću ja tebi reći, ja sam potrošio na HDZ sigurno šest milijuna eura, političkih veza nećemo uopće komentirati koje… I onda na kraju, evo, ti si jedina osoba di je rekla: ‘Ante, bit će napravljeno.’ Pa je stvarno napravljeno. Ja šok doživio, matere mi…”, samo je dio transkripata koje je objavio Nacional, iz kojih se vidi i da je Sladić često govorio Rimac “neka bude blagoslovljena” ili “Bog ti da, ljubim te”.

“Bila sam s našom prijateljicom. Marija je nju stavila u skrivenu kopiju. Maksimalno ju je isforsirala, uvjerila da se treba s dekanom čuti, da je on važan, da će joj on pomoći, on je sada u najužem timu”, dio je transkripta razgovora Josipe Rimac sa Sladićem.

Kronologija događaja

Josipa Rimac uhićena je 29. svibnja, a mjesec dana poslije joj je produljen istražni zatvor na još 60 dana zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. U pritvoru su završili još i HDZ-ova načelnica općine Gračac Nataša Turbić, tajnica kabineta Ministarstva poljoprivrede Ružica Njavro, kninski gradski vijećnik Marinko Tokmačija te spomenuti šibenski poduzetnik Ante Sladić. U međuvremenu su pušteni svi osim Ružice Njavro.

USKOK u aferi Vjetroelektrane još sumnjiči predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, šefa splitske ispostave Hrvatskih šuma Ivana Melvana i direktora Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) Tomislava Jurekovića. Sud Bosne i Hercegovine je, pak, odbio zahtjev za pritvaranjem drugoosumnjičenog vlasniku tvrtke Lager, Milenka Bašića koji je po hrvatskom nalogu uhićen zajedno s izvršnim direktorom te tvrtke Draganom Stipićem.

Uz njih, prijavljeni su još i zagrebački poduzetnik Josip Ravlić, kninski poduzetnik Nikola Lapčić i smijenjena pomoćnica ministra gospodarstva Ana Mandac. U proširenju istrage, USKOK, uz ostalo, tereti Rimac i da je utjecala na članicu Državne ispitne komisije Nadu Budimir kako bi Ana-Mari Škoro prošla državni ispit.

