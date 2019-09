ŠKARO JE DAO OSTAVKU KAKO BI MOGAO RANIJE NA SLOBODU? Odvjetnica žrtve: ‘Moja klijentica je izbezumljena od straha!’

Njegov odvjetnik tvrdi da je Damir Škaro dao ostavku jer ne želi biti teret Autoklubu Siget, no neki pravnici upozoravaju da se radi o pravnom manevru kako bi se poništio drugi razlog za pritvor

Nakon što je Damir Škaro iz pritvora podnio ostavku na mjesto predsjednika AK Siget, njegov je odvjetnik Krešimir Krsnik demantirao da se radi o pokušaju da što prije izađe iz pritvora. Krsnik je rekao da je Škaro dao ostavku jer ne želi biti teret autoklubu, no neki pravnici upozoravaju da se radi o pravnom manevru kako bi se poništio drugi razlog za pritvor. Tako bi Škaro mogao na slobodu ispitivanjem posljednjeg svjedoka, piše Dnevnik.hr.

Kako je Škaro u pritvoru da ne bi utjecao na svjedoke ili ponovio kazneno djelo za koje je optužen, on bi iz pritvora mogao biti pušten na slobodu. Naime, sud bi mogao smatrati da neće ponoviti kazneno djelo jer je optužen za silovanje zaposlenice AK Siget, a ako on tamo više ne radi, ne postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela. Ipak, Škarin odvjetnik Krsnik kaže da to nije slučaj i da je ostavka moralne prirode, a ne pravne.

Šerić: I ja bih mu savjetovao da podnese ostavku

No, odvjetnik Branko Šerić za Dnevnik.hr kaže da bi mu i on predložio podnošenje ostavke.

‘I ja bih mu savjetovao da podnese ostavku, bez obzira na to stoji li u rješenju o pritvoru da je Škaro djelo počinio kao predsjednik AK Siget ili ne, jer je to jedna od okolnosti koje utječu na budući stav suda oko ukidanja pritvora’, rekao je Šerić.

Predsjeddnik suda: To što je dao ostavku za nas nema veze

Predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici Ante Zeljko kaže da sada sve ovisi o tome što će reći svjedoci: je li Škaro inače takav ili samo na radnom mjestu. To znači da ako tijekom ispitivanja bude utvrđeno da Škaro nije napadao žene izvan radnog mjesta, zaista bi mogao izići na slobodu.

‘Nama je nebitno je li on privatna osoba ili je predsjednik AK Siget. Damir Škaro ima status osumnjičenika i to što je dao ostavku za nas nema veze’, dodao je Zeljko.

Podsjetimo, Damira Škaru je jedna zaposlenica optužila za silovanje na radnom mjestu, a kasnije su se javile još dvije žene i svoja svjedočanstva ispričala za emisiju Provjereno.

Odvjetnica žrtve: Izbezumljena je

Odvjetnica žrtve Morana Rabar kaže da joj je klijentica, nakon ovih saznanja o mogućem skorašnjem puštanju Damira Škare na slobodu, u dosta lošem stanju.

“Što da vam kažem, opet smo na početku, moja klijentica je izbezumljena od straha. Dosta je loše, sad opet po tko zna koji put sve proživljava”, kratko je rekla Rabar za Index.

