ŠIRI SE ISKAZ MAJKE FILIPA ZAVADLAVA OTPRIJE 10 MJESECI: ‘S njim nisam u kontaktu, on je psihopat’

Etel Zavadlav je prije 10 mjeseci na ročištu protiv Filipova mlađeg brata zbog prijetnje smrću rekla kako je mladić koji je u subotu ubio troje ljudi također psihopat, a otkrila je i kako dvojica njegove braće imaju problema s drogom

Već danima javnost u Splitu i Hrvatskoj raspravlja o motivima i obiteljskim problemima koji su 25-godišnjeg Filipa Zavadlava nagnali na trostruko ubojstvo koje je počinio usred grada u subotu. Službene i neslužbene informacije govore o tome da je Filip odrastao u disfunkcionalnoj obitelji u kojoj su reagirali Centar za socijalnu skrb i policija.

Iako je Filipova majka Etel komentirala njegov zločin, o odnosima u obitelji govori njezin iskaz na Županijskom sudu u Splitu koji je dala potkraj ožujka prošle godine, doznaje Slobodna Dalmacija. Tada je svjedočila u sporu koji se vodi protiv Filipova mlađeg brata kojeg je ona prijavila za prijetnje smrću.

Mladiću je određen tromjesečni istražni zatvor koji je trajao od sredine ožujka do sredine lipnja, a u travnju je Općinsko državno odvjetništvo protiv njega podignulo optužnicu koja ga tereti da je 15. ožujka uzeo majčinoga psa da ga prošeće te joj zaprijetio da će je zaklati na spavanju nakon što mu je rekla da ostavi psa.

Droga rastrgala obiteljske odnose

Suđenje je nekoliko puta odgođeno jer se sin i majka nisu pojavljivali na sudu. Mladić je navodno na odvikavanju u Crnoj Gori. U svjedočenju je Etel Zavadlav opisivala obiteljsku situaciju, objasnivši kako se dvaput udala te da iz tih brakova ima petero djece. Među njima je i Filip, kojeg je također spomenula u iskazu.

“Imam i Filipa, starog 24 godine, koji ne živi s nama, unajmio je stan negdje u Spinutu, ali ne znam gdje. S njim gotovo da nemam kontakta jer je, nažalost, i on psihopat”, rekla je tada o sinu koji je nedavno ubio troje ljudi, ali nije otkrila zašto tako misli.

Opisujući odnos s Filipovim mlađim bratom kojeg je prijavila za prijetnju, Etel je rekla da je sve bilo idilično dok u “njegov život nije došla ta strašna i grozna droga od koje je jednostavno poludio”.

“Ja sam ga obožavala i on je volio mene i tako je bilo sve do 2017. godine, odnosno dok se nije počeo drogirati. U ljeto je bio na nekom festivalu, tamo je počeo konzumirati drogu, i kad se vratio, počele su katastrofe, vratio se kao druga osoba i završio je u bolnici. Kad je izišao, nije želio nastaviti liječenje ni u ambulanti ni u komuni, iako je stalno obećavao da će to napraviti”, posvjedočila je Etel.

Tražila kaznu i liječenje

Mladić je bio dio maloljetničke bande iz splitskih domova koja se bavila drogom i krađama, a koju je organizirao 34-godišnjak. Majka je posvjedočila da mu nije htjela dati psa, jer bi ga on negdje zavezao i ostavio.

“Nikad ranije nije bio prema meni fizički nasilan niti mi je prijetio. Ovo sam prijavila jer mi nije svejedno, njegovo se stanje stalno mijenja i nije nemoguće da bi te prijetnje mogao i realizirati. On živi u svijetu u kojem je klanje ljudi postalo normalno. Pokojnog su Gorana Vidića zaklali, a on je bio njegov prijatelj. Bio je i u društvu obitelji Vrkić, a u toj je obitelji brat brata zaklao. Zato govorim da je to u njihovom svijetu normalno i normalno je da sam se prepala, ali više za njegov život nego za svoj, jer on se ponaša tako da provocira ljude. Može se dogoditi da uđe u situaciju u kojoj će netko njega ubiti”, objasnila je sucu njegova majka.

U iskazu sucu priznala je i kako je njezin stariji sin, onaj zbog kojeg je Filip navodno i ubio troje ljudi, također evidentirani narkoman te je predložila da se mlađega brata istovremeno kazni i liječi.

