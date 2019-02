SIN ŽENE KOJA JE JEDVA PREŽIVJELA STRAVIČAN NAPAD U SOLINU: ‘Tjeraju je onakvu iz bolnice, a stan je još zapečaćen’

Sin žene, kojoj je suprug u monstuoznom napadu u Solinu ubijen, a koji je ona jedna preživjela, tvrdi kako je nakon osam dana neoporavljenu i još u teškom stanju iz bolnice šalju kući. Ondje, ističe, nije dobila nikakvu psihološku pomoć koja joj je potrebna. Da situacija bude kompliciranija, njen stan još uvijek je zapečaćen i u njega nitko ne smije

Dramatičan poziv svoje majke Senke Uvodić (87), koja je čudom preživjela u napadu u Solinu u kojem je ubijen njen 92-godišnji suprug, zaprimio je u četvrtak njen sin Slavko (66).

Majka ga je, kaže, nazvala iz bolnice, gdje leži na neurokirurgiji, plačući i govoreći kako joj je liječnik rekao da može ići kući. I sam Slavko time je ostao zatečen budući da je nesretna žena u napadu Luke Juretića čekićem zadobila teške ozljede i napad jedva preživjela.

‘Ako je ona oporavljena žena, kako izgledaju bolesnici’

“Žao mi je što je nisam fotografirao s tim ozljedama da svi vide kakva je bila nakon napada i kakvu ženu žele, nakon svega osam dana otpustiti iz bolnice. Majci su mi još uvijek obje ruke ‘zamotane’, s time da joj je jedna ruka u longeti, jer je slomljena, a na drugoj joj je amputiran dio prsta, jer ju je napadač toliko ‘izmlatija’ po njoj da su joj morali dio jednog prsta amputirati. Ništa ne jede, oslabila je i samo prima infuziju. Ne da ne može hodati, nego nije u stanju napraviti niti metar hodajući. Ne može ni sjediti na krevetu, jer joj se ‘manta’… Cijela je modra i ostala je živa samo slučajnošću. Ostala je živa jer se pravila mrtva”, gotovo je u jednom dahu novinarima Slobodne Dalmacije izgovorio Slavko.

Šokirani čovjek odmah je kontaktirao bolnicu, no rekli su mu da taj problem može rješavati samo s liječnikom u petak što i planira učiniti. Majku ne želi uzeti kući, jer joj je zdravstveno stanje teško i ne može joj s obzirom na njega pružiti odgovarajuću pomoć i njegu. “Zahtijevat ću da još ostane u bolnici i da je kući puste kada se u potpunosti oporavi. Ako je ona oporavljena žena, onda ja ne znam kako izgledaju bolesnici…”, kazao je Slavko.

Natrag u još zapečaćeni stan i to bez ikakve psihološke pomoći

Inače dodao je, nesretna žena ionako ne može u svoj stan jer je on još uvijek zapečaćen. “Nitko u njega ne smije ući. Ja sam čak svom ocu Vicencu morao kupiti odijelo za ukop jer mi policija nije dala da uđem u stan i uzmem odijelo za ukop koji je on spremio. Znate kako stariji ljudi spreme robu u koju će ih se ukopati… Tako je uradio moj otac, ali ga ja nisam mogao pokopati u tom odijelu jer mi to policija nije dala, odnosno nisu mi dali, ni da čak u pratnji službenika uđem u stan i uzmem odijelo. Da ja moju majku u ovom stanju uzmem kući, značilo bi da joj ne želim dobra, a ja želim da ona još poživi”, kaže Slavko koji je ogorčen i stoga što majci u bolnici nije pružena nikakva psihološka pomoć.

“Pa ona je doživjela šok, kakav rijetko tko doživi i preživi. Ni jedan bolnički psiholog ili psihijatar nije s njom obavio razgovor. Ona ne može spavati, cijela je ‘izgubljena’ i trebala je dobiti neku psihološku pomoć”, zaključio je Slavko.