SIN U SUZAMA NAKON TRAGEDIJE KOD POŽEGE: ‘Tata se veselio još jednom unuku, a sada… Sve se srušilo u nekoliko sekundi’

U teškoj nesreći u Alilovcima kraj Požege na Silvestrovo nešto iza 18 sati poginuo je Damir Golić (47) iz Mihaljevaca. On je išao iz smjera Kaptola. Došavši do ulaska u Alilovce, na blagom usponu, cesta je išla u lijevo, no iz nekog razloga Golić je Audijem nastavio ravno. Kotačima je zahvatio zemljanu bankinu, udario u propust ispod ceste koja dolazi s desna, preletio dio ispred kućnog broja 131 i zabio se u rasvjetni stup, pišu 24sata.

Policajci koji su došli na očevid shvatili su da je u automobilu njihov kolega, koji taj dan nije bio na dužnosti. Kako neslužbeno doznaju 24sata, Damir je prije nesreće bio kod svojih roditelja u Kaptolu i da se vjerojatno išao s njima pozdraviti na kraju godine koja je istjecala. Na mjestu nesreće zapaljeni su lampioni, među njima je i onaj koji je zapalio Damirov sin Bruno (23), koji je došao prije Božića iz Njemačke sa svojom obitelji da bi s roditeljima proslavio blagdane.

“Moj je tata prije tri godine prvi put postao djed i trebao je uskoro to biti po drugi put”, kazao je kroz suze Bruno za 24sata. Damir se radovao još jednom unuku, ali i rođendanu svoga prvog, koji je rođen 5. siječnja prije tri godine, dan prije djedova rođendana. Planirali su ga obojica proslaviti istoga dana. Navodno je Damir trebao već otići u mirovinu, jer je ispunio uvjete, ali su ga zadržali.

“Tata se radovao mirovini, želio se posvetiti vinogradu i unucima kad mu dođu u posjet. Sve se srušilo u samo nekoliko sekundi. Ne znam kako ćemo sve ovo izdržati”, rekao je Bruno dodajući kako su majka i sestra jako loše.