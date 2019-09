SIGURNOST I POVJERENJE? Škaro je smjesta znao da je prijavljen za silovanje, kako je to moguće? ‘Policija je izbušena, ministar uglavnom pegla svoj imidž’

Kriminalist tvrdi da se curenje informacija stalno događa u Hrvatskoj jer je riječ o policijskom sustavu koji uopće nije uređen

Slučaj s HDZ-ovcem i bivšim saborskim zastupnikom Damirom Škarom pokazao je da iz policije i dalje cure informacije. Naime, istog dana kada je Škaro prijavljen za silovanje, žrtvi je na mobitel došla poruka HDZ-ovca s upitom “Kako su ti djeca?”. Nešto kasnije istog dana, oko 18 sati, Škaro je otišao iz Hrvatske u BiH.

U “Provjerenom” je rečeno kako policija Škaru nije kontaktirala niti 13 dana od silovanja, a premda se sve dogodilo početkom kolovoza, on je uhićen tek 4. rujna i to na graničnom prijelazu s BiH kod Stare Gradiške. Portal Index je poslao upit policiji sa zahtjevom za dostavu informacija o tome koja je policijska postaja zaprimila prijavu protiv Škare te što se tada poduzelo. Isto tako, pitali su kako je on doznao za prijavu jer je istog dana pobjegao u BiH te istražuje li uopće policija kako je informacija došla do Škare. Jedno od pitanja policiji je i kada su saznali da napušta zemlju i kada su izdali tjeralicu za njim.

Policija se oglasila priopćenjem

Vezano uz provođenje kriminalističkog istraživanja po čijem dovršetku je osumnjičeni muškarac, uz posebno izvješće, predan Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici, obavještavamo Vas da je navedeno kriminalističko istraživanje u potpunosti provedeno sukladno pravilima struke te uz poštivanje zakonskih propisa i rokova.

Prilikom provođenja kriminalističkog istraživanja žrtva je upoznata s pravima koja joj pripadaju te je učinjeno sve što je bilo potrebno kako bi se istraživanje uspješno dovršilo, a osumnjičena osoba dovela pred nadležna pravosudna tijela.

S obzirom na zakonske propise o tajnosti izvida nismo u mogućnosti detalje podijeliti s javnosti, ali ćemo Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, s obzirom na njegov zahtjev, izvijestiti o svemu poduzetom”, stoji u priopćenju PU zagrebačke.

‘Curenja će biti dokle god se sustav ne uredi’

Bivši šef krim-policije, Željko Cvrtila, ispričao je za Index zašto i kako cure informacije iz policije. Tvrdi da se curenje informacija stalno događa u Hrvatskoj jer je riječ o policijskom sustavu koji uopće nije uređen.

“Božinović uglavnom pegla svoj imidž umjesto da se bavi uređenjem sustava, tako da će curenja informacije biti i dalje, tako to ide. Imate situacije da na jednom predmetu rade dva ili tri čovjeka, a 50 ih zna sve o tome. Ovaj slučaj je samo jedan u moru slučajeva s curenjem informacija, a najveći je problem kad cure informacije na puno kompliciranijim kaznenim djelima, kad je u pitanju organizirani kriminal”, rekao je Cvrtila portalu Index.

Dodaje da će u ovom slučaju velik problem biti dokazivost kada slučaj završi na sudu, osim ako se ne pojavi još žrtava koje su doživjele isto.

‘Policija je izbušena, cijeli pravosudni sustav nam je katastrofalan’

Kriminalist kaže da je curenje informacija nije moguće zaustaviti u demokratskim društvima, međutim, moguće je dobro posložiti sustav da se curenje informacija svede na minimum. Cvrtila govori da bi se, kada nešto iscuri, moglo relativno točno locirati otkud je informacija došla te tko ju je pustio. Nakon toga bi se osoba odstranila iz sustava.

“Problem je što je policija izbušena, cijeli pravosudni i sigurnosni sustav nam je u katastrofalnom stanju. Da bi se stvari poboljšale treba minimalno tri godine krvavog rada na tome da se dovedu u red. Ovako imate politički postavljene kadrove za koje nije bitno znaju li svoj posao, najbitnije je da oni i ne žele posložiti sustav jer se onda ne bi moglo loviti u mutnom. Njima odgovara ovakva situacija jer kad se zna tko što radi, onda nema mjesta za muljaže”, govori kriminalist Cvrtila.

Kada je riječ o prijavama za silovanje, Cvrtila ističe da je to dosta tamna brojka što znači da se jako mali broj silovatelja prijavljuje.

‘U ovakvom sustavu obeshrabrujuće je prijaviti silovanje’

“Silovanje se inače teško prijavljuje, često se prijavljuje s odmakom od počinjenja pa je teško dokazati. Žrtve se teško odlučuju na prijavu i zbog srama i zato što se onda one dodatno stigmatiziraju. Međutim, općenito je obeshrabrujuće za običnog građanina kad vidi ovakav sustav da prijavi kazneno djelo. Pa vidite da imamo situacije kad netko ubije dvije osobe, on je na slobodi zato što je iz dobre obitelji. S druge strane, netko u prometnoj nesreći nekome izazove lom noge i ta je osoba osuđena na par godina zatvora. Mnogi ljudi uopće ne prijavljuju kaznena djela jer vide u kakvom neuređenom sustavu živimo. Imate osobu sa 100 kaznenih djela i na slobodi je, što više reći”, navodi Cvrtila za Index.

Koordinatorica Ženske sobe – Centra za seksualna prava, Maja Mamula, 25 godina radi sa žrtvama seksualnog nasilja i kaže da u Škarinom slučaju postoji nešto fascinantno. Posrijedi je činjenica da je Škaro, nakon što je saznao da je prijavljen, pobjegao u BiH te se na nagovor odvjetnika i poslije izdavanja potjernice za njim, vratio u Hrvatsku.

“To je zabrinjavajuće. Njega štiti stranka, a i naše pravosuđe i sustav općenito nisu neovisni. Nadam se da će se pokazati drugačije na ovom primjeru”, komentirala je Mamula.

