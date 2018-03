SHRVANI OTAC NESTALOG DJEČAKA ISPRIČAO POSLJEDNJE TRENUTKE SA SVOJIM SINOM: ‘Rekao je, dobro je ćaća i pošao’

U čamcu koji se prevrnuo bila su četvorica prijatelja, vršnjaka, polaznika srednje medicinske škole. Jedan nije uspio doplivati do otočića Visovac. Potraga za njim još uvijek traje

U nedjelju ujutro nastavljena je potraga za 16- godišnjakom kojem se gubi svaki trag nakon što je u subotu oko 18 sati pao u rijeku Krku iz prevrnutog čamca u kojem je bio s trojicom prijatelja, potvrdila je glasnogovornica PU Šibensko-kninske Marica Kosor.

Oko Visovca policija koordinira akciju u kojoj sudjeluje pet ronioca specijalne jedinice iz Splita, četiri ronioca Hrvatske gorske službe spašavanja i njihov terenski tim. Tu su i četiri pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Dubravica i brod Nacionalnog parka Krka. Ukupno, oko 50 ljudi sudjeluje u potrazi”, rekla je Kosor.

Neslužbeno se doznaje da su tri maloljetnika koji su se uspjeli spasiti pušteni iz Opće bolnice u Šibeniku i u policiji pojašnjavaju što se dogodilo.



“Okolnosti slučaja se utvrđuju, a očevid je trenutno u tijeku na Visovcu. Zbog zdravstenog stanja mladića jučer nismo uspjeli uzeti izjave pa ćemo danas pokušati utvrditi činjenice ovog slučaja”, rekla je Kosor.

U čamcu su bila četvorica prijatelja, vršnjaka, polaznika srednje medicinske škole.

Otac: Nije nam rekao da ide s prijateljima na Krku

Otac nestalog dječaka za Dnevnik.hr je ispričao kako obitelj nije znala gdje su se dječaci zaputili, ali je potvrdio kako je njegov 16-godišnji sin dobar plivač. Posljednji put ga je vidio jučer oko 16.30 sati.

“On je rekao da ide kod prijatelja Šime Brajkovića. Ja sam rekao može i rekao sam mu, znaš di stoje novci, uzmi 20 kuna za marendu. Rekao je, dobro je ćaća i pošao”, ispričao je otac nestalog mladića, Željko.

“On je rekao da ide kod njega, a ne da ide na Krku… ni kako su došli do čamca, ni tko im je dao čamac, ni kako su krenuli tu, ni zašto su krenuli tu, mi to pojma nemamo”, dodaje Milena, teta nestalog dječaka.

Fratar: Samo sam vidio tenisice na površini jezera

U spašavanju trojice mladića pomogao je fratar Božo Duvnjak iz samostana na otoku Visovac.

“Oko 17:30 čuo sam jedno veselje, zafrkanciju, šalu. Mislio sam da se to na obali događa. Nakon dvadeset minuta čujem netko viče ‘Upomoć! Tonem!’. Rezumijete, ne vjeruješ sam sebi, je li to sad netko zafrkava ili govori istinu”, rekao je fra Duvnjak.

Dodaje kako je čuo mladiće kako se međusobno pozivaju da spase prijatelja, ali da nisu mogli.

“Ja vidim njega, lupa rukama, viče i zove upomoć. Ništa, odletio sam do svog broda, upalio ga, no dok sam došao do tamo, on je potonuo”, kaže fra Duvnjak.

Potvrdio je da su trojica mladića sama doplivala do otočića, dok je on nastavio tražiti nestalog dječaka.

“Nastavio sam brodom dalje, ne bi li on isplivao odozdo, ako je došao do dna, da se odgurne, jer nije znao plivati. Ja sam samo vidio, ne znam jesu li od njega, njegove tenisice. Ne znam. Vidio sam da kraj broda plivaju i stoje obrnuto”, priča fratar za Dnevnik.hr.