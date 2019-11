SHRVANA OBITELJ: ‘Nema on PTSP, monstrum je sve isplanirao… Došao je, ljubio nas, grlio… A za to vrijeme moje dijete se raspadalo u septičkoj’

‘Došao nam je u kuću prije tri tjedna, ljubio nas, grlio, držao moju praunučicu, Aničinu unučicu, a za to vrijeme moje se dijete raspadalo u septičkoj jami’, kazala je majka Anice Buile čiji je leš pronađen u srijedu u dvorištu obiteljske kuće, a za čije ubojstvo je osumnjičen njezin suprug Zoran

Hrvatska je prestravljena ubojstvom 46-godišnje Anice Buile iz Petrovaca kod Vukovara čije je tijelo u srijedu pronađeno septičkoj jami u dvorištu obiteljske kuće. Neslužbeno se doznaje da je njezin 50-godišnji suprug priznao ubojstvo koje počinjeno još krajem lipnja ove godine.

Nakon što je koncem srpnja policiji prijavljen Aničin nestanak, policija je poduzela opsežnu potragu. Informativni razgovori s članovima njezine obitelji, rodbinom i prijateljima isprva nisu doveli policiju u bliže tragu. No, naknadnom analizom utvrđene su neke proturječnosti u iskazima te je sumnja pala na Aničinog supruga Zorana Builu, kojeg je policija uhitila.

‘Bio je kod nas dok se moje dijete raspadalo u spetičkoj jami’

“Zadnji kontakt s mamom bio je krajem lipnja. Na sve naše kasnije pozive nije se javljala, a on je tih prvih tjedana govorio da je i sam slabo viđa, da se kasno vraća kući, ali da je tu. Iskreno, nismo odmah posumnjali na najgore”, kazali su za Jutarnji list Ivan i njegov stariji brat Ante, sinovi ubijene Anice Bulije iz prvoga braka.

Njih dvojica su odrasli u Petrovcima s majkom, očuhom te dvojicom braće iz braka Zorana i Anice, Tomislavom i Martinom. No, zbog nasilja koje su trpjeli Ante i Ivan odavno su se odselili iz Petrovaca i od tada žive u Ivankovu kod Aničinih roditelja Ljerke i Martina.

Obitelj je bila zabrinuta

“Najviše mi je žao što sam je uoči prošloga Božića vratio kući. Htjela se vratiti zbog Martina, našeg najmlađeg brata, jer se bojala za njega. Tada sam očuhu rekao: “Ne daj Bože, da joj padne dlaka s glave!” Na žalost, dogodilo se ono najgore”, rekao je shrvani Ivan za Jutarnji list.

Majka ubijene Anice, Ljerka, kaže pak kako joj je prvih dana nakon nestanka njezine kćeri, Zoran govorio da mu se Anica javila. Čak joj je slao fotografije sms-poruka koje mu je ona navodno slala pišući da želi razvod braka i podjelu imovine. Aničina majka kaže kako je sada shvatila da je on te poruke slao samome sebi, a također sumnja da Zoran Buila boluje od PTSP-a.

“Nema on nikakav PTSP, to je monstrum koji je sve pomno isplanirao. Bio je pritajen, miran. Došao nam je u kuću prije tri tjedna, ljubio nas, grlio, držao moju praunučicu, Aničinu unučicu, a za to vrijeme moje se dijete raspadalo u septičkoj jami”, kazala je novinaru Jutarnjeg lista Aničina majka slamajući se od tuge.

‘Govorio joj je da će završiti u septičkoj jami’

Aničini sinovi kažu kako su u srpnju i sami pretražili kuću.

“Na ogradi su se sušili oprani tepisi, a unutra nije bilo nikoga. Obavijestili smo i policiju. Pretražili smo kuću i tavan, a on se skrivao u kupatilu. Poslije je rekao da se uplašio da su neki provalnici. Znam da sam tada policajcima rekao da smo sve pretražili i da jedino nismo pogledali u septičku. Strašno! A, onda kada smo doznali što je učinio s maminim tijelom sjetili smo se kako joj je u svađama, pokazujući u septičku, govorio: “Završit ćeš ti tamo unutra!” Da smo se toga barem ranije sjetili”, kazao je Ivan.

On se, priznaje, bojao očuha koji je u kući uveo vojnički režim, da je njega i ostale tukao i znao potjerati na spavanje bez večere. Prije osma godina policiji je prijavio nasilje u obitelji, ali lokalni policajci su, kaže, okrenuli se i otišli kada im je Buila rekao da se ništa nije dogodilo. Nakon toga, on je odselio baki i djedu u Ivankovo. Propšloga tjedna, na Sve svete, Ivan je nazvao Zorana i rekao mu da želi vidjeti svoju majku i da je pronađe. Na to mu je ovaj odgovorio da ne može jer mu je policija zabranila izlazak iz kuće. To je, kaže Ivan, bila još jedna očuhova laž.

Policija ga otkrila preko sms-poruka

Ivan i Ante vidjeli su očuha u srijedu kada ga je policija odvodila iz kuće, a i jučer kada su ga doveli na poprište zločina. Kažu da ih je samo hladno pogledao. Majka ubijene koncem listopada je policiji rekla kako sumnja da je Anicu ubio njezin muž, a potom je ustuknula pomislivši da ga je ipak krivo optužila.

“Počela sam skupljati snagu da kleknem pred njega i molim za oprost ako sam u krivu. Lomilo se u meni sve, a sada se pokazalo da sam bila u pravu”, plačući je rekla za Jutarnji list majka ubijene Anice.

U vukovarsko-srijemskoj policiji tvrde, pak, da je žrtva zadnji puta viđena 5. srpnja,a da je istraga intenzivirana nakon što je 29. srpnja njezina majka prijavila nestanak. Do Zorana Buile dovele su ih spomenute sms-poruke. Pretpostavlja se da su policijski informatičari otkrili kako se lokacija s koje su slane poruke na Zoranov mobitel podudara s onom na kojoj se on nalazio.

“U zadnjih deset dana poklopile su se sve okolnosti, a nakon što smo utvrdili da žrtva nije slala sms-ove pojačali smo intenzitet i došli do počinitelja”, rekoše u policiji. Policija jedino nije dala objašnjenje zašto ranije nije obavljena pretraga kuće i dvorišta.

U kući je navodno pronađen i nož kojim je, kako se sumnja, počinjeno ubojstvo.

