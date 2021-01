ŠETAO JE RIJEKOM BEZ OSOBNE I ZAVRŠIO U – REMETINCU: Prvo se lažno predstavio policajcima, a oni su mu otkrili tri tjeralice

Policija je utvrdila da su za muškarcem koji im se lažno predstavio i nije imao osobnu iskaznicu raspisane tri tjeralice

Interventna je policija u noći s nedjelje na ponedjeljak u središtu Rijeke zatekla 59-godišnjeg muškarca bez osobne iskaznice. On se pokušao izvući od daljnje provjere time što se lažno predstavio, no policajci su to ubrzo utvrdili i odveli ga u prvu policijsku postaju.

Ondje su, pak, utvrdili da su za privedenim muškarcem raspisane tri tjeralice, doznaje Riportal. Zbog lažnog prekršaja mu je izrečen prekršajni nalog te je prebačen u zagrebački zatvor Remetinec.