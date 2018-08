SESTRA TINEJDŽERA (16) KOJI JE PIJAN NA MOTORU USMRTIO DJEVOJKU (18): ‘On ne bi mrava zgazio, on i Laura su bili dio ekipe’

U četvrtak u ranim jutarnjima satima u Starigradu se dogodila tragedija – 16-godišnjak je u alkoholiziranom stanju, bez vozačke, upravljao motociklom te u jednom trenutku naletio na tri djevojke koje su stajale na cesti. U udaru je stradala 18-godišnja Laura B.

UŽAS U STARIGRADU: Mladi pijani motociklist (16) naletio na pješakinje na nogostupu i ubio 18-godišnjakinju

16-godišnji A.B. danas u sudnici čeka odluku o zadržavanju ili puštanju iz pritvora. Novinari Indexa uspjeli su doći do njegove 20-godišnje sestre koja je šokirana događajem. Kroz plač im je rekla kako ‘Andrija do ove situacije nije sjeo na motor pod utjecajem alkohola’.

Prema informacijama koje su poznate sestri, do nesreće je došlo nakon što je iz suprotnog smjera ‘doletio’ auto koji je jurio njegovim trakom, a on je onda morao skrenuti kako se ne bi sudarili, ispričala je.

Svi obitelji osjećaju neopisivu bol

Vidio je cure, skočio je s motora da ih ne pogodi, ali nije mu to uspjelo. Motor se zabio u nju. Ovu tragediju ćemo zauvijek nositi u našoj obitelji. Nemam riječi uopće kako bih opisala ovu neopisivu bol koju svi osjećamo. Strašno nam je žao. Da bar možemo vratiti vrijeme. Motor se trebao prodati. Mama je stalno vikala – nemoj ići s njim’, ispričala je sestra.

‘Andrija nikad do ove situacija nije sjeo na motor pod utjecajem alkohola. Preksinoć je dobio poziv od prijatelja da se vrati u Starigrad pa je otišao tamo. Dok se vraćao u Seline dogodila se ova tragedija’, rekla je.

U Starigradu se svi voze na motorima

Na pitanje zašto je uopće vozio, odgovorila je: ‘Ovdje se svi voze na motorima, ne samo u našem mjestu nego i šire. To je jednostavno tako. To se ne događa samo kod nas. On će sad navršiti 17 godina i trebao je u rujnu polagati za motor. Mladima je teško zabraniti neke stvari. Ako svi u ekipi, njih 10, imaju motor onda i roditelji žele svom djetetu omogućiti sve. To nije bilo u ni u kakvoj lošoj namjeri. Moj brat ne bi ni mrava zgazio. A kamoli ovo što mu se dogodilo. Svi tu naši ljudi su uz njega. Je znaju kakav je. Znaju da nije takva osoba, pročitala sam negdje da je netko rekao – pijan i bahat. To jednostavno nije točno. Svi nas zovu i ne mogu vjerovati što se dogodilo. On i Laura bili su dio ekipe. Uopće ne znam kako će on to psihički podnijeti. Kad čitam komentare za brata da je monstrum, to je nepodnošljivo.

Moja obitelj nije zla. Moja tata nije tatica pun love. Sve što je stekao stekao je svojim radom i svojoj djeci želi samo omogućiti da imaju sve u životu, sve što su stekli moji roditelji sve su stekli svojim rukama i svi tu znaju kakvi smo mi ljudi. To što kao roditelji žele svojoj djeci dati sve, samo je dokaz koliko su požrtvovni roditelji’, ispričala je sestra mladića.

Teška sudbina preminule djevojke

Kaže kako je preminula Laura prije dva mjeseca ostala bez oca. ‘Njena majka i moja majka zagrlile su se i žalimo skupa u ovoj situaciji koja nas je zadesila. Ovo je prestrašno. Moja majka je rekla da bi dala svoj život da može vratiti Lauru. Nitko nije zaslužio da se ovo događa. Svima nam je užasno teško. Da barem možemo vratiti vrijeme’, kazala je i dodala: ‘On nikad nije pijan vozio motor. Do jučer kad su ga zvali da se vrati. I tom jednom jedinom prilikom se dogodi ovaj strašni nesretni slučaj’. dodala je.

Sestra mladića: Nemojte ga osuđivati

Izjavila je i kako njezin brat nije osoba koju treba osuđivati, govoriti da mu treba ispaliti metak u čelo.

‘On je samo dijete od 16 godina. On će nositi taj križ cijeloga života. I ja bi svoj život dala da mogu vratiti tuđi koji je tako nesretno nastradao. Njih dvoje su se družili, prestrašno je to. On je dijete koje radi od svoje 15. Godine u restoranu. Svi ga obožavaju, njegov šef ga obožava. Da je pijan i bahat to je najveća laž. On je društven, drag, tko god ga zna nema loše riječi o njemu. Nije u redu da oni koji ga ne znaju govore svašta o njemu’, kaže sestra mladića.