SVJEDOČILA SESTRA ALOJZA TOMAŠEVIĆA: ‘Mara je sve slagala i izmislila. Zašto me nije zvala ako ju je izudarao?’

“Ne mogu reći da sam je vidjela plavu i izudaranu. Ja nisam vidjela, ali da je mene provocirala – jest i njemu je svašta govorila. Zašto me nije zvala ako je bila izudarana”, kazala je u svojstvu svjedokinje sestra požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, optuženog za nasilje nad svojom suprugom Marom Tomašević

Na općinskom sudu u Slavonskom Brodu nastavljeno je suđenje požeško-slavonskom županu, izbačenom iz HDZ-a Alojzu Tomaševiću, kojeg se tereti za obiteljsko nasilje nad suprugom Marom Tomašević. Optužnica protiv Tomaševića podignuta je nakon što je njegova supruga u javnost iznijela priču o tome kako ju je tijekom dvije godine tukao i maltretirao.

Danas je na suđenju svjedočila Tomaševićeva sestra Manda Kvaternik, koja je odbila blagodat nesvjedočenja. Zanimljivo je da obrana, koja je dosad tražila isključenje javnosti za sve članove obitelji zbog zaštite privatnog života i okrivljenog i oštećenice, danas to nije zatražila, javlja N1.

‘Provocirala je i mene i moga brata’

“Sve je izmislila i slagala je”, kazala je Manda Kvaternik pred sudom misleći na Maru Tomašević.

“Ne mogu reći da sam je vidjela plavu i izudaranu. Ja nisam vidjela, ali da je mene provocirala – jest i njemu je svašta govorila. Zašto me nije zvala ako je bila izudarana”, kazala je sestra optuženog.

Tomu je dodala da je Mara Tomšević prijetila njoj i bratu u njezinom dvorištu, da ga je prozivala zbog ljubavnice govoreći “da će mu oči iskopati”. Kvaternik je kazala kako je Mara Tomašević spominjala i pištolj te da je sve to bilo dva tjedna prije izbora za drugi mandat njezinog brata. Sve to, kazala je Manda Kvaternik, nije prijavljivala jer ju je bilo strah.

Verbalni okršaj šogorica pred sudom

Kvatrenik je također rekla kako joj se Mara Tomašević nikada nije obratila za pomoć te da nije primijetila da njezin brat i njegova supruga imaju problema.

Mara Tomašević postavila je na sudu nekoliko pitanja svojoj šogorici te potom ustvrdila da ona ne govori istinu. Pitala ju je je li došla u dvorište kako bi razgovarali o problemima, na što je Manda Kvaternik rekla da nije. Pitala ju je i koliko je puta dolazila k njima miriti ih, na što je Manda Kvaternik rekla da nije nikad.

Mara Tomašević potom je ustvrdila da sve to nije istina te upitala šogoricu vjeruje li u Boga, no sudac je na to intervenirao ne dopustivši iznošenje mišljenja pred sudom.

