ŠEF KOMUNALNOG NAPLAĆIVAO GRADNJU GROBNICA PA NOVAC UZIMAO SEBI: Skandal je izbio kada je starica postavila jedno pitanje

Upravitelj komunalnog pogona u Imotskom tri je godine primao gotovinske uplate od 13 građana za izgradnju grobnica i grobnih mjesta te im izdavao uplatnice koje je ovjeravao pečatom Grada, ali je novac zadržao za sebe

Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu protiv Bore Jovića, voditelja komunalnog pogona u Imotskom, i to za pronevjeru tešku 117.750 kuna. Radi se o aferi s grobnim mjestima koja je otkrivena koncem 2017. nakon što je vođenje Grada Imotskog od Ante Đuzela preuzeo aktualni gradonačelnik i saborski zastupnik Ivan Budalić, koji je i prijavio slučaj, piše Dalmatinski portal.

VELIKU AFERU U IMOTSKOM ISTRAŽUJE I DORH: Građani godinama otplaćivali grobnice… Sada nema ni grobnica, ali ni novca

Primao uplate i naplaćivao predujmove

Skandal je izbio kada je jedna starica došla pitati što je s grobnicom pa su joj rekli da je nema.

Državno odvjetništvo tereti Jovića da je od 26. siječnja 2014. do 2. siječnja 2017. kao upravitelj pogona, ovlašten za zaprimanje uplata građana, od 13 stranaka zaprimio gotovinske uplate i naplaćivao predujmove za izgradnje grobnica i grobnih mjesta na mjesnom groblju te im za to izdavao uplatnice koje je potpisivao i ovjeravao pečatom grada. Prema optužnici, on zaprimljeni novac nije položio u blagajnu, niti uplatio na žiro-račun grada, već ga je bez osnova zadržao za sebe te tako oštetio Grad Imotski za 117.750 kuna.

Tvrdi da je novac stavio u sef

Jović negira da je to činio, već tvrdi da ugovora o gradnji grobnica nije ni bilo pa stoga novac nije ni uplaćivao na račun Grada. Umjesto toga, kaže, stavio ga je u sef. Kada je izbila afera, kaže, suspendiran je i ne zna što se s novcem poslije dogodilo.

Gradonačelnik Budalić tvrdi, pak, da su ga građani koji su dali novac pitali što će biti s grobnicama, a kadda je on Jovića upitao gdje su priznanice za uplaćeni novac, ovaj mu je rekao da ih nema. Kada je i računovodstvo Grada utvrdilo da nije bilo uplata, gradonačelnik je suspendirao Jovića, piše Dalmatinski portal.