SEDMERO UHIĆENIH ZBOG NAPADA NA DOKTORE I SESTRE NA JORDANOVCU: ‘Razbili su staklena vrata, prijetili…’

Sedmero uhićenih, jedna ozlijeđena medicinska sestra te strah na Klinici Jordanovac posljedice su napada na medicinske radnike koji se dogodio u petak ujutro. Napadačima prijeti i do pet godina zatvora

Sedam osoba uhićeno je nakon jutrošnjeg napada na liječnike i medicinske sestre u zagrebačkoj Klinici za plućne bolesti Jordanovac. Dvoje od tih sedmero je maloljetno, a u Policijskoj upravi zagrebačkoj navode kako su jednog muškarca pronašli i uhitili naknadno.

Dok je u tijeku kriminalistička istraga, ravnatelj bolnice Miroslav Samaržija opisao je što se dogodilo te naveo ramjere materijalne štete.

“Muškarac je preminuo od terminalnog karcinoma, na što je obitelj reagirala verbalno vrlo agresivno. Prijetili su osoblju koje, jasno, nije krivo jer je medicinski učinjeno sve što se moglo. Krajnje neprimjeren, vrlo agresivan i ružan čin. Razbili su jedna staklena vrata, no nije problem u vratima, nego u samoj reakciji jer, ako prijetiš ljudima koji rade svoj posao, onda to prelazi svaku mjeru”, kazao je za Večernji list Samaržija.

Inače, u napadu je ozlijeđena jedna medicinska sestra dok je četvero napadnutih liječnika izbjeglo fizičke ozljede, ali je pretrpjelo strah zbog prijetnji smrću.

Ustale udruge liječnika i medicinskih sestara

U međuvremenu, napad na liječnike osudili su iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika, Hrvatske liječničke komore te Hrvatske komore medicinskih sestara. “Napadi na liječnike i drugo zdravstveno osoblje ne samo što nanose štetu napadnutima već kao posljedicu imaju i ugrožavanje pružanja zdravstvene zaštite pacijentima”, ističe se u priopćenju HLK-a. Podsjećaju na istraživanje iz 2016. koje je pokazalo da je čak 93 posto anketiranih liječnika doživjelo na poslu neki oblik nasilja, od kojih je petina doživjela fizičko nasilje.

Sličano su prošle i medicinske sestre iz čije Komore navode kako je 89 posto njih u istraživanju navelo da su u 2018. doživjele neki oblik nasilja na radnom mjestu, a 95 posto glavnih medicinskih sestara izjasnilo se kako fizička zaštita i sigurnost u zdravstvenim ustanovama nisu na odgovarajućoj razini.

Stoga je predsjednica Hrvatske komore medicinskih sestara Slava Šepec apelirala na poslodavce da u zdravstvenim ustanovama osiguraju odgovarajuće mjere osiguranja kako bi se medicinskim sestrama te drugim zdravstvenim djelatnicima, kao i samim pacijentima, osigurala nužna razina sigurnosti na radnom mjestu“.

Napad na liječnika je napad na službenu osobu

Iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika podsjećaju i kako su s kolegama iz dviju već navedenih udruga inicirali i promjene u Kaznenom zakonu prema kojem se napad na liječnika, odnosno zdravstvenog radnika tretira kao napad na službenu sobu.

Napad na Jordanovcu, koliko je poznato, prvi je nakon prihvaćanja inicijative pa će to biti i prigoda da se testira primjena novog Kaznenog zakona prema kojem će osoba koja dovede u opasnost život i tijelo zdravstvenog radnika ili mu nanese ozljedu biti kažnjena s kaznom od šest mjeseci do pet godina. Zatvorska kazna do tri godine zapriječena je ako se silom ili prijetnjom zdravstvenog radnika spriječi u obavljanju posla.