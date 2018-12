MASOVNA TUČNJAVA NAVIJAČA SAT VREMENA PRIJE UTAKMICE: Intervenirala i policija; ‘Sukobile su se suprostavljene frakcije’

Privedeno je 20 osoba, a u deset slučajeva razlog je alkoholiziranost

Policija se oglasila priopćenjem o navijačkim neredima prije današnje utakmice Dinamo – Hajduk koja je u Maksimiru počela u 15 sati.

“Danas do 16 sati ukupno je privedeno 20 osoba, od čega je uzrok dovođenja u 10 slučajeva bila tučnjava, a u deset slučaja alkoholiziranost. U 14 sati u Ulici Divka Budaka sukobili su se navijači dviju suprotstavljenih frakcija te je ukupno njih 10, slijedom brze reakcije policije, privedeno u službene prostorije Policijske uprave zagrebačke.

Privedeni su starosti od 26 do 37 godina. Uoči samog početka utakmice, odnosno u vremenu od 14 do 15 sati, zbog alkoholiziranosti je u službene prostorije dovedeno devet hrvatskih državljana starosti od 18 do 26 godina i jedan državljanin Republike Slovenije (1993.).

BOYSI POSLALI PORUKU TORCIDI: Zanimljivo je i na tribinama maksimirskog zdanja; ‘Nije dosta!’

Krenulo naguravanje

Pola sata prije početka utakmice, s vanjske strane ulaza jug, nalazilo se oko 500 osoba, te je skupina od pedesetak osoba počela naguravati odnosno vršiti pritisak oko gelendera postavljenih zbog sigurnosti i kontrole ulaza. Na zapovijed policijskih službenika da prestanu s takvim ponašanjem oglušili su se, slijedom čega su policijski službenici, s ciljem uspostavljanja sigurnosti ostalih građana, reda i kontrole ulaza na jugu, nad njima uporabili sredstva prisile na koji je način prestao njihov pritisak. Prilikom navedenog uspostavljanja reda zasad nije bilo ozlijeđenih niti privedenih osoba.

Na stadionu je prisutno 10.856 gledatelja, od čega ih je 1800 gostujućih, a koji su na utakmicu došli s oko 270 vozila (osobni, kombi, autobusi) te koji su došli organizirano pod pratnjom policijskih službenika”, priopćila je policija.