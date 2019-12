SANADEROVA ODVJETNICA SLOKOVIĆ NAKON OSUĐUJUĆE PRESUDE ZA INA-MOL: ‘Očekivali smo to, ali nešto sam doživjela prvi put…’

‘Najzanimljivije u ovom postupku, i to sam prvi put doživjela, jest da zapravo rješenje na suđenje u odsutnosti koje je odredilo sudsko vijeće zbog navodnog dovođenja gospodina Sanadera samog u stanje nesposobnosti za raspravu nije riješeno od strane Vrhovnog suda’, kazala je odvjetnica Sloković

Nakon što je bivši premijer Ivo Sanader nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora zbog primanja mita u slučaju prodaje upravljačkih prava u INA-i mađarskom MOL-u, njegova odvjetnica Jadranka Sloković izjavila je da je takva presuda za njih bila očekivana.

“Cijeli postupak je tekao na taj način. Kršila su se prava okrivljenika i obrane, tijekom postupka na naš komentar da je to potpuno nepravedan postupak, sutkinja je rekla da ćemo imati pravo na žalbu i da ćemo to sve moći napisati. Prema tome, isto smo znali i puno ranije. Što se tiče činjeničnih utvrđenja, ona su upravo rezultat propusta suda da se izvedu dokazi u korist obrane. Odbijeni su svi svjedoci, nije pribavljena dokumentacija koja se tražila vezana uz tijek novca – koji je to novac stigao na račun Roberta Ježića“, kazala je Sloković medijima ispred Županijskog suda u Zagrebu, javlja RTL.

USKOK će se ipak žaliti

Istaknula je da se presuda temelji na iskazu osobe koja je rekla da novac, koji doduše nije njen, ali ga je ona u cijelosti potrošila i danas nema dinara na svom računu ni na računu firme.

“Najzanimljivije u ovom postupku, i to sam prvi put doživjela, jest da zapravo rješenje na suđenje u odsutnosti koje je odredilo sudsko vijeće zbog navodnog dovođenja gospodina Sanadera samog u stanje nesposobnosti za raspravu nije riješeno od strane Vrhovnog suda”, istaknula je Sloković.

U USKOK-u su zadovoljni osuđujućom presudom, ali ne i izrečenom kaznom.

“Zadovoljni smo osuđujućom presudom, no moram istaknuti da smo mi u prvostupanjskom postupku već imali i pravomoćnu presudu i zadovoljan sam izvješćem predsejdnice Vijeća iz kojeg proizlazi da sve ono što je bilo utvrđeno u prvom postupku je ponovno utvrđeno u ponovljenom postupku protiv Ive Sanadera. Zadovoljni smo i u dijelu osuđujuće presude za Zsolta Hernadija. Kazna je na prvi pogled preblaga, i u odnosu na prvookrivljenog i na drugookrivljenog”, kazao je Uskokov tužitelj Tonći Petković najavivši žalbu zbog preblagih kazni.

U MOL-u tvrde da je suđenje bilo nepošteno

Sanader i čelnik mađarskog MOL-a Zsolt Hernadi danas su proglašeni krivima za primanje i davanje mita u slučaju Ina-MOL zbog čega je Sanader nepravomoćno osuđen na šest, a Hernadi na dvije godine zatvora.

Obralažući nepravomoćnu presudu sutkinja zagrebačkog Županijskog suda Maja Štampar Stipić kazala je da se Sanader s Hernadijem dogovorio da će za iznos od 10 milijuna eura Molu prepustiti odlučujući glas u poslovanju Ine. Pritom je iskoristio svoj položaj i autoritet premijera kako bi prikazao da je potrebno izdvajanje plinskog poslovanja i promjena međudioničarskog ugovora, ustvrdila je sutkinja.

Na presudu su reagirali i iz MOL-a poručivši da su razočarani te da je cijelo suđenje, kao i prethodno bilo nepošteno.

