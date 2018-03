'Niti sam tražio mito od MOL-a, niti sam ga primio'

Ivo Sanader je jučer odbacio optužbe za ratno profiterstvo, a danas se brani od optužbe da je za 10 milijuna eura mita prepustio upravljačka prava hrvatske naftne kompanije INA-e MOL-u.

Bivši premijer i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader danas na Županijskom sudu u Zagrebu nastavlja iznositi obranu u slučajevima Hypo i INA-MOL.

Kronologija događaja:

10:40 – Pet milijuna eura koji su uplaćeni na račun Xenoplasta, tvrdi Sanader, bili su Ježićev novac za konzulting usluge oko Družbe Adria. Podsjetio je i na Ježićevu izjavu kako je imao još jedan takav ugovor na isti iznos s Hypo bankom, ističući kako je to možda cijena Ježićevih usluga lobiranja.

10:20 – Sanader je ponovno ustvrdio da Ježić laže te dodao da je USKOK njegove tvrdnje uzeo zdravo za gotovo te da nema nikakvih dokaza da on govori istinu. “Ježić je kupio svoj izlazak iz pritvora time što je kazao da je pet milijuna eura novac za mene. To je ono što je on spreman platiti za slobodu, ali i dalje samo verbalno, jer ne znamo je li uplatio ono što su mu naredili”, kazao je Sanader ustvrdivši i da nije logično da bi netko pet milijuna eura držao na tuđem računu.

10:02 – Sanader je tako objasnio da je izdvajanje Podzemnog skladišta plina Okoli bilo dobro po Hrvatsku jer ta tvrtka donosi dobitak Plinacrou. Time se postiglo, kazao je, i da Hrvatska kontrolira skladištenje plina.

10:07 – bivši premijer ustvrdio je i kako ugovori nisu smatrani štetnima sve dok nije došao “Ero s onoga svijeta” – Robert Ježić – koji je, kaže Sanader, izmislio priču o mitu.

Prema njegovim riječima, inzistiralo se na energetskoj neovisnosti Hrvatske izdvajanje plinskog biznisa zbog sukoba između Rusije i Ukrajine kojim je prijetila obustava isporuke plina.

10:00 – Sanader je ustvrdio i da su pregovori dobro vođeni jer da je hrvatska strana pala sa 75 na 44 posto, dok se mađarska digla s 25 na 48. Usprkos tome su, kaže Sanader, uspjeli ispregovarati da imaju pravo prvokupa i pravo reotkupa dionica. To bi značilo da ako MOL preuzme strana tvrtka, ne bi mogla preuzeti MOL-ove dionice, istaknuo je Sanader.

9:45 – Kako se MOL htio širiti, nastavlja Sanader, on je otkupom dionica od građana, zaposlenika INA-e i branitelja prikupio oko 48 posto dionica. S obzirom da je Hrvatska imala manje dionica, MOL je tražio pregovore o izmjeni međudioničarskog ugovora. Sanader tvrdi da je povjerenstvu na čelu s Damirom Polančecom kazao da pokušaju osigurati što je moguće veći utjecaj hrvatske strane u kompaniji.

9:35 – Sanader je na početku suđenja ustvrdio kako mito od MOL-a nije ni tražio niti ga je primio. Prema njegovom objašnjenju, kada je on bio premijer MOL je imao 25 posto vlasništva u INA-i. Uz to, sedam posto dionica moralo se dati braniteljima, 7 posto zaposlenicima INA-e, a 15 posto hrvatskim građanima i investitorima na burzi. Time je država pala na 44 posto udjela u INA-i, a zbog čega je morala pregovarati o novim odnosima unutar poduzeća, ustvrdio je Sanader.

Razmatrali su, kazao je, i ideju zamjene dionica, no od toga su odustali, objašnjava, kada su shvatili da za jednu dionicu MOL-a moraju dati tri dionice INA-e.

Podsjetimo, Ivo Sanader je u sudnici odbio odgovarati na pitanja USKOK-a te je istaknuo kako se na sudu bori za istinu, svoj ugled i status u hrvatskom društvu te ugled svoje obitelji. “Ovo što je USKOK iskonstruirao je smiješno. Kako je moguće da proviziju prima netko tko nije, da kažem na novohrvatskom, decisionmaker (onaj koji donosi odluke)?”, kazao je Sanader tvrdeći da mu je ta optužba USKOK-a smiješna, bez temelja i mimo svake realnosti.

Ustvrdio je i kako su optužbe koje mu se stavljaju na teret dio političkog progona u režiji Jadranke Kosor te je negirao da je obećao Hypo banci povlašteni položaj u Hrvatskoj. “Položaj banke ovisi o ministarstvu financija, Hrvatskoj narodnoj banci i Vladi,” ustvrdio je.