SAMOPROZVANI DOKTOR ANTE PAVLOVIĆ IDE U PRITVOR, SUSJEDI KAŽU: ‘Strepili smo, ali sad smo mirni. No, postoji jedan problem…’

U popodnevnim satima u petak završeno je ispitivanje Pavlovića i određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela

Samoprozvani doktor i kiropraktičar Ante Pavlović (62) godinama zgražava javnost svojim metodama “liječenja centriranjem”, a nakon što se saznalo da je sumještanina iz Donjeg Dragonošca držao kao roba završio je na ispitivanju na velikogoričkom Županijskom sudu. U popodnevnim satima u petak završeno je ispitivanje Pavlovića i određen mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela. Kako je za Dnevnik.hr povrdio glasnogovornik suda Ante Zeljko, samoprozvanom kiropraktičaru na teret se stavlja kazneno djelo ropstva i kazneno djelo teške tjelesne ozljede. Do sada je Pavlović osuđivan za kaznena djela i pet puta prekršajno, a čak je 19 prijava podneseno protiv njega.

“Sa žrtvom je stvorio odnos u kojem ga je ona morala apsolutno slušati. To je trajalo godinama, a eskaliralo je u zadnja tri tjedna. Očekujem da će slijediti medicinsko, to jest, psihijatrijsko vještačenje jer je s Pavlovićem teško komunicirati”, kazao je Zeljko za Dnevnik NOVE TV.

Pavlovićevi susjedi su na trenutak odahnuli, ali su i dalje u strahu

Svi svjedoci bi trebali biti ispitani u mjesec dana, a Anti Pavloviću se istražni zatvor može produžiti za dva mjeseca. Podsjetimo, Pavlović je uhićen u četvrtak nakon najave televizijskog priloga o njemu u kojem je otkriveno da je 60-godišnjaka držao kao roba. On je živio u neljudskim uvjetima u šumi, bez struje i vode. Samoprozvani doktor “liječio” je muškarca te tvrdio da je 60-godišnjak njegov pacijent premda je čovjeku bila potrebna stručna pomoć. Pavlović svoje susjede i mještane u Donjem Dragonošcu godinama terorizira pa iako im je prvo laknulo kada su čuli da on odlazi iza rešetaka na mjesec dana, već su u strahu od njegovog povratka.

“On nam unosi nemir. Nisi siguran. Ja moram tu da strepim kad tu prođem s tri unuka. Ako je bolestan, nek ide tamo gdje pripada, a ne ovako da luduje i napada i tuče i prijeti… svašta, sve najgore!”, veli Pavlovićeva susjeda Jovanka.

Upravo su iz očaja mjestani pozvali novinare “Provjerenog”, a policija je srećom brzo reagirala nakon što je najava priloga puštena. Susjedi kažu da strahuju je je Pavlovića policija znala i prije odvoditi, međutim on bi se opet vratio. Kažu da su mirni sada kada je u zatvoru, ali smatraju da će sve biti po starom kada Pavlović izađe na slobodu. Marijan Hrgović, član mjesnog odbora Dragonožec kaže da ga se mještani boje i da su u strahu da bi im samoprozvani doktor mogao prijetiti ako daju izjavu protiv njega.

Pavlović ima i predizborni logo

Susjedi s kojima su razgovarali novinari Jutarnjeg lista kažu da su bili na miru kada je Pavlović završio na 22 mjeseca u zatvoru zbog premlaćivanja dječaka. Susjeda koja je jedno vrijeme kupovala hranu za Pavlovićeve pse kaže da je nužno da veterinarske službe odmah izađu na terene jer on ima kuju s par štenaca te konja koji leži u izmetu.

“On je problem nedjelovanja institucija. Ja sam barem 20 puta zvala policiju jer mi je zatvarao prolaz i čak je postavio rampu. Ali, ništa se nije poduzimalo. Zvala sam i veterinarsku inspekciju, ali kažu da je on opasan i da bez policije ne mogu ništa”, rekla je jedna susjeda Jutarnjem listu.

Kako kaže druga susjeda, njena obitelj više s Pavlovićem nije imala problema otkada ga je njen muž udario letvom po leđima. Vjerovali ili ne, Pavlović je po Donjem Dragonošcu nalijepio predizborne plakate s kojima najavljuje uvođenje reda “Ante Pavlović Predsjednik Republike”. Iako on najavljuje uvođenje reda, imanje na kojem živi je u apsolutnom neredu. No, to nije sve jer mještani Pavlovića viđaju na motociklu koji umjesto tablice ima zalijepljen njegov predizborni logo.

Žrtvi su prsti otpali od hladnoće

Pavlovićevu žrtvu snimili su reporteri “Provjerenog” i pokazali da živi u trošnoj kućici te da je u teškom stanju. Naime, 60-godišnjem muškarcu su prsti otpali od hladnoće. Pavlovićevoj žrtvi su u zagrebačkom KBC-u utvrđene teške tjelesne ozljede te mu je pružena sva liječnička pomoć. Pavlović je novinarki rekao da se brine za muškarca, da je njegov pacijent i da ga liječi, no da mu stalno bježi.

Pavlović je po zatvorima sve skupa proveo osam godina, međutim nije poznato koliko je vremena proveo u domaćim i stranim psihijatrijskim ustanovama. Mještani Donjeg Dragonožeca kažu da se Pavlović bez obzira na to što se učini uvijek na kraju vrati. Sumnja se da je unatrag tri tjedna, od 30. listopada, Ante Pavlović svog sumještanina stavio u odnos sličan ropskom. Zatvorska kazna za to nedjelo propisana je u Kaznenom zakonu i njeno trajanje je od jedne do 10 godina.

