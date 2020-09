SAMO JE ČUDOM PROŠAO BEZ OZLJEDA: Zadranin autom sletio u more, prevrnuo se na krov, a njemu – ništa

U utorak ujutro, vjerojatno zbog neprilagođene brzine i skliskog kolnika 60-godišnjak je automobilom sletio s Trpimirove obale u more te je potom izašao iz vozila te nazvao vučnu službu i policiju

U točno 5:55 sati utorka ujutro, 60-godišnji Zadranin je sletio automobilom u more na Trpimirovoj obali. Pri padu u more, vozilo je sletjelo na krov. Sreća je u nesreći što je more na tom dijelu plitko, pa se vozač sam izvukao te pozvao vučnu službu i policiju, koja je za 24sata potvrdila da je prošao bez ozljeda.

Čini se kako je svemu kumovala neprilagođena brzina te skliski kolnik, a sama Trpimirova obala, krivudava i bez ograde, poznata je kao mjesto gdje brojna vozila završavaju u moru.