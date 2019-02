SABORSKI ZASTUPNIK HDZ-A PROKOMENTIRAO NAPAD NA ZVEZDAŠE: ‘Huligani su sramota Dalmacije i Hrvatske’

Ivan Ćelić poručuje kako huligani zaslužuju osudu i strogu kaznu

Na splitskoj Rivi danas su napadnuti vaterpolisti Crvene Zvezde. Jedan od njih morao je skočiti u more kako bi se spasio od huligana, a srećom nisu jače ozlijeđeni.

Policija traga za napadačima, a cijelu je ovu situaciju na svom Twitter profilu prokomentirao saborski zastupnik HDZ-a Ivan Ćelić. “Huligani koji su fizički napali vaterpoliste Crvene Zvezde na splitskoj Rivi vjerojatno se vole opustiti uz zvukove srpskih folk-hitova. Onio su sramota Dalmacije i Hrvatske, zaslužuju osudi i strogo kažnjavanje”, napisao je Ćelić.

Jedan od napadnutih vaterpolista je skočio u more, a dvojica su pobjegla. Do našeg dolaska na mjesto događaja razbježali su se i napadači.

Mladiću koji je skočio u more ponudili smo liječničku pomoć, no odbio je. Za sada nema vidljivih ozljeda. Odveli smo ga u hotel i tamo s njim obavili razgovor, te sa ostalom dvojicom koji su uspjeli pobjeći. Paralelno s tim policija traga za počiniteljima i provodi kriminalističko istraživanje”, kazala je za Hinu Željka Radošević iz splitske policije.