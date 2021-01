RUŽAN INCIDENT U KLAIĆEVOJ BOLNICI: Autistični dječak radio buku što je zasmetalo jednom ocu; Majka plačući izjurila s djetetom iz bolnice

Nervozni dječak je plakao i gestikulirao zbog čega je nastala buka, što je oca drugog djeteta potaknulo da reagira

Ružan incident dogodio se u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici u Zagrebu te se o njemu od srijede priča na društvenim mrežama. Kako piše Zagreb.info, u čekaonici je jednom ocu zasmetalo ponašanje dječaka s autizmom koji je bio u pratnji svoje majke.

Autistični dječak jako se boji bolnica i zato je postao nervozan te ga je bilo skoro nemoguće umiriti. Nervozni dječak je plakao i gestikulirao zbog čega je nastala buka, što je oca drugog djeteta potaknulo da reagira. Roditelji se nisu razumjeli, a majka je nakon opaske muškarca u čekaonici primila sina u naručje i izjurila iz bolnice.

Ocu iz čekaonice je kasnije bilo žao zbog toga kako je reagirao

“Nažalost, ovaj nemili događaj se dogodio sasvim slučajno. Djeca s posebnim potrebama u Klaićevoj bolnici dolaze na red bez čekanja, žurni papić dobila je i dječakova majka. Kada ih je medicinska sestra pozvala u ordinaciju, majke nije bilo u čekaonici jer je otišla na toalet sa sinom. To je trajalo nekoliko minuta i onda se ponovno vratila. No, u tom kratkom periodu došlo je do konflikta. Kada je dežurna sestra shvatila što se događa, potrčala je za ženom, ali bilo je prekasno.

Gospodinu je stvarno bilo žao nakon svega i čak nas je pitao broj telefona majke da joj se ispriča. No, broj mu ne smijemo ustupiti. Osobno namjeravam stupiti u kontakt s gospođom, svima nam je žao što je došlo do ovoga. Teška su vremena i ljudi gube živce”, rekla je za Zagreb.info Iva Hosjak, zamjenica ravnatelja u Klaićevoj.