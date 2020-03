NOVINARSKA EKIPA OTKRIVA ŠTO SE DOGODILO U NOĆI KAD JE POGINUO OSJEČKI GLUMAC: Klupko nepoznanica počelo se odmotavati

Prošlo je dva mjeseca od kada je tragično poginuo osječki glumac Aleksandar Bogdanović na kojega je autom naletio 22-godišnji Branislav Smiljanić, međutim optužnica još uvijek nije podignuta

21. prosinca prošle godine osječkog glumca Aleksandra Bogdanovića pred kućom je na pješačkom prijelazu udario automobil dok se vraćao iz kazališta, nakon čega su vozač i njegova suputnica pobjegli bez pružanja pomoći. 22-godišnji vozač Branislav Smiljanić nije uopće imao dozvolu, a ima i bogatu povijest prekršaja. Četiri dana od nesreće, na Božić, Bogdanović je preminuo.

Međutim, prošla su gotovo dva mjeseca, a optužnice još uvijek nema. Tek ovog tjedna Smiljanić je ispitan u DORH-u te je završeno službeno vještačenje koje je drugi sudski vještak ekskluzivno za Potragu napravio za svega tri dana.

Nitko nije vidio nesreću?

Bogdanovića je Smiljanić usmrtio na pješačkom prijelazu, samo tridesetak metara od stana. Očevidaca nesreće ni dan danas nema iako se radi o jednoj od najprometnijih ulica u Osijeku. No ima onih koji su vidjeli puno toga što se događalo nakon naleta automobila na Bogdanovića. Među njima je i Mirjana Brmez, stanovnica Zagrebačke ulice u kojoj su se Smiljanić i njegova suputnica zaustavili nakon bijega.

“Mi smo došli navečer negdje oko 23:30 iz kina. Parkirali smo na most s muževim autom, tu je bio moj auto, iza taj razbijeni pa onda policijski. Prišli smo policajcu, rekao je da nije moj auto, da imaju očevid, bio je ljubazan. I tamo su bila dva dečka i jedna cura, stajali su vrlo nervozno, držali se za glavu, ali se nisu micali. Preko puta je bio još jedan policijski auto i u njemu još jedan dečko, no to ne mogu sto posto tvrditi”, rekla je Brmez.

Ne zna se broj osoba u autu

Prema policijskom izvješću u autu su bili Smiljanić i njegova tek punoljetna djevojka Valentina Skroza, ali Brmez spominje četiri osobe. Neki drugi su također spominjali toliko osoba, među njima i osobe bliske obitelji, koji su s dvojicom od njih pričali u bolnici te večeri. Tamo je bio i Dušan Cvetanović, dečko sestre Sene Krupić, udovice Aleksandra Bogdanovića.

“Došla su dvojica mladića koji su se predstavili kao prijatelji počinitelja i raspitivali su se u kakvom je (Aleksandar Bogdanović) stanju. Ja sam im rekao da je stanje izrazito teško i da je pitanje kakav će ishod biti i oni su nakon toga otišli”, kazao je Cvetanović te dodao: “Nisu rekli da su bili u vozilu, već samo da su čuli za nesreću i puno su znali o nesreći. No decidirano ne mogu tvrditi da su bili u vozilu”.

U vremenu od nesreće do danas javnost licitira s brojem ljudi u automobilu kobne noći, a dio medija proziva policiju za zataškavanje slučaja, fabriciranje činjenica, kako bi pomogli sinu svog kolege policajca.

Pretrčavao je kolnik?

Kako bi raspetljali priču RTL je pokrenuo vlastitu istragu. Pronašli su dva mladića koje svjedoci opisuju, prikupili svu dokumentaciju očevida, nalaze vještačenih tragova i uzoraka iz forenzičnog centra Ivan Vučetić, sve iskaze ispitanih svjedoka, kako te noći, tako i pred državnim odvjetnikom, nalaz patologa. Naručili su uz sve to vještačenje prometne nesreće kod ovlaštenog sudskog vještaka.

Petar Šišić, stalni sudski vještak za promet, rekao je da je srednja vrijednost naletne brzine na pješaka bila oko 66 kilometara na sat, a mjesto kontakta je bilo, dva, dva i pol metra od ruba kolnika. “U ovom slučaju ja nemam izjave svjedoka koji bi mi kazali kako utvrditi brzinu kretanja pješaka. Međutim, ima jedan zanimljiv materijalni trag, a to je da trag krvi pokazuje da je tijelo pješaka odbačeno na lijevu stranu kolnika. Ako pođete od toga da je kontakt bio na desnoj prometnoj traci, da je kolnik širine 10 metara, a da je tijelo završilo bliže lijevom rubu kolnika, očito je da je poprečni odbačaj bio relativno velik. Mene je ovaj poprečni odbačaj uputio da je pješak pretrčavao kolnik. Da je stajao ili išao polako, završio bi na desnoj prometnoj traci, a ne na lijevoj”, objašnjava Šišić.

Smatra da, iako naizgled Smiljanić nije vozio puno brže od propisanih 50 kilometara na sat, da je na tom mjestu trebao voziti još i manje: “Dolazi pješak koji će možda prijeći cestu, očigledno je da je rizik povećan i sa stanovišta sigurnosti, držim da bi u takvoj situaciji bila primjerena brzina 30 kilometara na sat”.

Otac digao ruke od njega

RTL je doznao da Branislav Smljanić nema podršku svoga oca policajca koji je odavno od njega digao ruke, kao i da nije istina da mu otac radi u prometnoj policiji, već je najniže rangirani službenik u prvoj policijskoj postaji Osijek zadužen za oružje. To je potvrdio jedan mještanin Tenje koji je želio ostati anoniman te opisao Branislava kao bahatog koji ne poštuje nikakva pravila. “Dolazila je policija zbog Branislava, sigurno. Znam da im je on više puta prkosio, stane i nisu ga mogli uhvatiti. Imao je uvijek neke starije aute s puno konja.”

Branislav je bio prijavljivan za prometnu nesreću koju je prouzročio prije tri godine kao i za nekoliko drugih kaznenih dijela nevezanih za promet. Zašto ga je sud uvijek osudio na znatno manje kazne nego su bile navedene u policijskim optužnim prijedlozima nije jasno. Zbog svega toga nema dobar odnos s ocem, a zadnjih nešto više od godinu dana živio je kod svoje djevojke Magdalene čiji je otac uspješan časnik Hrvatske vojske. Ni Magdalena, a niti njezina majka nemaju vozačku dozvolu.

Automobil stoji ispred kuće, a mnogi su potvrdili za RTL da su ga Branislav i Magdalena svakodnevno vozili. Majka je tvrdila da su ga krali. Magdalena u jednom iskazu govori da je ona davala ključeve Branislavu, a Branislav u svom da ih je on uzimao. Različita priča o ključevima samo je jedan u nizu detalja koji se ne poklapaju u iskazima sudionika ispitanih prve noći u odnosu na iskaze dane u Državnom odvjetništvu.

RTL se na kraju pita zašto je Državno odvjetništvo tek prije petnaestak dana ispitalo Magdalenu, a Branislava tek ovoga utorka. Zašto još nije završeno vještačenje koje u oni dobili za svega tri dana?