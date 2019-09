ROČIŠTE ZA POKUŠAJ UBOJSTVA PROŠLO JE U ZNAKU JEDNE TEME: Svi se pitaju je li Bekavac u ‘pederuši’ imao pištolj

Nastavljeno je suđenje Ivanu Giljanoviću zbog pokušaja ubojstva Marka Bekavca u Splitu otprije više od godinu dana

Danas je na Županijskom sudu u Splitu nastavljeno suđenje Ivanu Giljanoviću zbog pokušaja ubojstva Marka Bekavca u splitskom kafiću “Clo” početkom svibnja prošle godine. Na današnjoj je raspravi glavna tema bila “pederuša”, odnosno muška torbica. Naime, Giljanovićeva obrana ustraje na dokazivanju da je Bekavac, za vrijeme okršaja s Giljanovićem pri ruci imao torbicu u kojoj je bio pištolj te da je Giljanović zapravo pucao u samoobrani, piše Slobodna Dalmacija.

Danas su svjedočili Nikola Ursić, koji je na mjesto zločina došao s Bekavcem i Nikola Ćuk, koji je već bio u lokalu s Giljanovićem. Ursić je rekao da je sukob brzo eskalirao.

Nitko ne zna tko je pucao

“Uhvatio sam Bekavca oko struka i odgurnuo ga, a Giljanovića uhvatio za ruke da ih rastavim. Bekavac je mlatarao rukama. Ne znam šta ga je spojilo da je ta zafrkancija postala tako ozbiljna. Rekao sam im da se ne tuku te smo svi sjeli za stol. Bekavac je bio jako glasan, ne znam ‘ko je šta govorio, ali on je vodio glavnu riječ. Kad je odjeknuo pucanj, pobjegao sam. Nisam vidio ni tko je pucao niti iz čega je pucano niti sam vidio da je itko od njih dvojice imao oružje. Bekavčeva torbica ostala je mom autu, nije je imao sa sobom”, rekao je Ursić dodavši kako nije znao za Bekavčeve prijetnje i videosnimke, jer nema otvorene profile na društvenim mrežama.

Ćuk je također rekao da nema pojma tko je pucao niti iz čega. Rekao je da je nakon prvog pucnja pobjegao u WC te da je na stolu, dok su Giljanović i Bekavac sjedili, stajala njegova velika crna pederuša iz koje je vadio upaljač.

“Moja je bila na stolu, a Bekavčeva na stolici kraj njega. Nisam vidio da je netko posezao za njom, ali ja sam bio okrenut licem prema bašti. Kad je počela gužva, ona je pala na pod i nešto je u tom trenutku klapnulo tako da je moguće da je u toj njegovoj torbici bilo nešto teško, ali ne znam jel’ to možda bio mobitel ili što drugo. Bekavac je dnevno objavljivao 150 gluposti na društvenim mrežama i tu je bilo i prijetnji svima, pa i Giljanoviću. Nisam se tada zamarao niti Bekavcem niti Giljanovićem”, rekao je Ćuk dodavši da je Giljanović bio ljut na njega jer se družio s Bekavcem.

U igri i policija?

Giljanović ga je pitao je li istina ono što je objavio u videu na Facebooku nekoliko dana nakon pucnjave gdje govori da je Giljanovića Bekavac trebao biti likvidiran i da je Ursić dao 20 tisuća kuna policiji te da je u cijeloj igri čudno što je nestao Bekavčev pištolj.

“Tad sam bio na drogama i steroidima i nakon tog sam videa ima problema sa cijelim gradom, a iskreno, položio sam glavu za tebe. Ništa što sam rekao u videu nije istina, jedino da si ti branio svoj život i život svoje obitelji”, odgovorio mu je Ćuk, na što je ovaj uzvratio nazvavši ga ludim.

Promijenio iskaz

Zbog tog je odgovora Ćuk morao zamjenici županijskog državnog odvjetnika Marini Matušan objasniti zašto je na ranijem ispitivanju dao drugačiji iskaz.

“Vidio sam jednu snimku nadzorne kamere prije svjedočenja i nije važno tko mi je pokazao, to je moja stvar. Ako se neke stvari vide na snimci, bio bih kreten da govorim drugačije. Kad sam vama davao iskaz bio sam na drogama i lagao sam, a ovo šta danas govorim je istina. Ako je sam Bekavac priznao da je on doveo do cijele situacije, zašto ja ne bih rekao istinu i pomogao Gilji? Mi smo prijatelji i znali smo se i svađati. Znate, tko ima visok stupanj ljubavi ima i visok stupanj mržnje”, filozofski je odvratio Ćuk.