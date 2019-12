RIJEŠILI SLUČAJ PREMLAĆIVANJA GAY VOJNIKA ZBOG TWERKANJA U ‘OPERI’: Osobno ih je pretukao voditelj zadarskog noćnog kluba

Ovo nije prvi incident 33-godišnjaka jer je 2009. godine iz zezancije u Splitu gađao prolaznike zračnicom s prozora ne bi li nasmijao i zabavio goste na tulumu u stanu

Zadarska policija je završila s kriminalističkom obradom u slučaju premlaćivanja dvojice gay američkih vojnika u dobi od 24 i 25 godina koji su twerkali na plesnom podiju zadarskog noćnog kluba “Opera”. Napad se dogodio krajem listopada, a vojnike su zbog provokativnog plesa istukla dvojica muškaraca. Premlaćeni vojnici prevezeni su zadarsku Opću bolnicu gdje su im utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Zbog vojnih obaveza mladići su brzo odletjeli iz Zadra pa je zbog toga policiji bilo otežano istraživanje te su ga morali odrađivati preko veleposlanstva. Kako neslužbeno doznaje 24sata, danas su prijave dobili 33-godišnji Splićanin P. M. i 19-godišnji Zadranin M. K. Oni će dobiti optužni prijedlog za narušavanje javnog reda i mira jer nije utvrđen motiv diskriminacije. Međutim, obrada se nastavlja. Navodno je mladiće počeo tući 33-godišnjak pa se nakon njega pridružio i mlađi punoljetnik.

P. M. više nije voditelj “Opere”, potvrdio je za 24sata suvlasnik kluba Pjerino Bebić. Kaže da mu je prije par dana uručen otkaz zbog manjka koji je pronađen u skladištu. Inače, ovo nije prvi incident 33-godišnjaka jer je 2009. godine iz zezancije u Splitu gađao prolaznike zračnicom s prozora ne bi li nasmijao i zabavio goste na tulumu u stanu. Jedan od napadnutih mladića kazao je da službeno nisu dobili obavijest o procesuiranju napadača, ali mu je drago da se aktivno radi na slučaju.

“Kad se sjetim kako je sve počelo sa istragom, drago mi je da nas je inspektor kontaktirao u vezi detalja. To da su možda pronašli napadače dva mjeseca kasnije govori nam da pokušavaju naći neku vrstu pravde, vidjet ćemo kako će to ići. Opet bih posjetio Hrvatsku. Možda ne baš Zadar, nego neka mjesta koja su više LGBT prijateljski nastrojena. To ne znači da nam se nije svidio Zadar i da nismo u njemu uživali većinu vremena. Predivan je i, osim incidenta, tamo smo proveli predivno vrijeme “, rekao je jedan od napadnutih mladića za 24sata.

