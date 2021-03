KIRURG PRIJAVLJEN ZA SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE OPET NAPAO? ‘Svi znamo kakav je nasilnik’

Pola godine nakon skandala s kirurgom kojeg su za seksualno uznemiravanje prijavile studentica Medicinskog fakulteta u Rijeci i jedna bivša specijalizantica u riječkom KBC-u, dolazi do nove afere s istim glavnim likom.

Ovaj kirurg je u međuvremenu izgubio posao na Medicinskom fakultetu, a u KBC-u je smijenjen sa šefovske pozicije, no nakon duljeg bolovanja i godišnjih odmora uredno se vratio na posao te radi kao da ničeg nije bilo, piše Jutarnji list.

Novi sukob s kolegicom

Nakon nekog vremena došlo je do novog sukoba s kolegicom liječnicom, koji doduše nema elemente seksualnog uznemiravanja, ali se, po njenim riječima, radilo o fizičkom i verbalnom napadu.

Nakon što je prijavila kirurga i nadležnoj službi u KBC-u i ravnateljstvu, kao odgovor dobila je – opomenu pred otkaz koju je potpisao ravnatelj KBC-a Davor Štimac.

Radi se o liječnici sa 20-godišnjim iskustvom koja je do 2015. bila nadređena kirurgu s kojim se sukobila, a tada je on preuzeo njenu funkciju.

Napad se dogodio 25. rujna u KBC-u, na odjelu gdje ona i kirurg zajedno rade.

“Nakon što je priča o seksualnom uznemiravanju dospjela u medije, on je, kako sam čula, počeo o meni širiti zlonamjerne neistine po gradu, a onda i u intervjuu koji je dao novinama, da sam mu ja to sve smjestila. To nema veze s istinom, ja s njim takvu vrstu problema nisam imala. On se vratio na posao i u takvoj atmosferi bili smo prisiljeni dijeliti radni prostor”, priča liječnica.

“Do sukoba je došlo 25. rujna, pred pacijentom i medicinskom sestrom koji su tome svjedočili i potpisali sve što sam ja prijavila. Napao me fizički i verbalno, gotovo mi je prikliještio prste vratima, a potom prijetio da će sve fotografirati. Ne znam što mu je to značilo. Sve sam odmah prijavila i našoj pravnoj službi i ravnatelju KBC-a, kao i inspekciji rada, a kasnije i policiji i DORH-u. Ravnatelj me nije ni pozvao da se očitujem. Umjesto toga, dobila sam opomenu pred otkaz, i to bez obrazloženja zašto.”

Kirurgova protutužba

Četiri dana nakon sukoba, 29. rujna, došlo je do bizarnog obrata, kada je kirurg podnio protuprijavu, uz tvrdnje da je liječnica njega uznemiravala i maltretirala na poslu.

Na temelju njegovog usmenog iskaza liječnici je izrečena opomena pred otkaz zbog povrede Pravilnika o radu.

“Bila sam šokirana! Mene nitko nije ni saslušao, što su morali učiniti sukladno internom pravilniku. Kada su me zvali u pravnu službu, mislila sam da žele razgovarati o mojoj prijavi, a oni su mi uručili opomenu koja je izrečena temeljem njegove prijave”, ispričala je liječnica.

“To što se dogodilo je strašno. Za njega svi znamo kakav je nasilnik, on bi se trebao liječiti. Ali, stvara se osjećaj da ga nadležne službe u KBC-u štite, umjesto da ga udalje s radnog mjesta, kako bi se spriječio njegov mogući daljnji utjecaj na podređene osobe, posebice ženskog spola. Pri tome mislim da studentice, medicinske sestre i specijalizantice.”

Ravnatelj KBC-a Štimac izjavio je kako se radi o vrlo složenom slučaju te da ne može medijima davati izjave o konkretnim detaljima.

“Naše pravne službe učinile su sve po pravilima. Svi su saslušani, tu postoji određena procedura koja se slijedila. Takvim se slučajevima bavi pravna služba KBC-a, ne ja osobno”, izjavio je ravnatelj.

S druge strane, liječnica tvrdi kako nije istina da je saslušana, već da joj je samo uručena opomena, nakon čega je ona angažirala odvjetnicu.

“Ovdje se radi o prikrivanju i štićenju osobe za koju je dokazano da je nasilnik. Ne znam iz kojih razloga to čine i u čijem je to interesu”, tvrdi ona.

Skandal s kirurgom

Skandal s riječkim kirurgom izbio je početkom godine, nakon što je Novi list objavio članak u kojem je jedna studentica tvrdila da ju je on, tada na funkciji profesora na Medicinskom fakultetu, seksualno uznemiravao.

Slučaj je bio prijavljen nadležnim službama Medicinskog fakulteta i njime se bavilo Etičko povjerenstvo te je kirurg ostao bez angažmana na toj visokoškolskoj ustanovi. Slične je optužbe tada na račun istog liječnika javno iznijela i jedna bivša specijalizantica u KBC-u Rijeka koja se u međuvremenu odselila u Irsku.

RIJEČKI KIRURG OPTUŽEN ZA SEKSUALNO ZLOSTAVLJANJE: ‘Žrtva sam urote, a kolegicu koja me optužila nisam zlostavljao ja već…’

Na upit o slučaju, iz KBC-a su tada odgovorili da je “poslodavac upoznat s prijavama te je poduzeo radnje iz svoje nadležnosti sukladno važećim propisima”.

Detalje o postupcima nisu bili u mogućnosti iznijeti zbog odredbi Zakona o radu i Zakona o zaštiti osobnih podataka, naglasivši da je obaveza zaštite privatnosti radnika jasno definirana te ne mogu javno iznositi podatke o radnopravnom statusu djelatnika.

O novom slučaju ravnatelj je najavio skoro očitovanje pravne službe KBC-a.

U slučaju seksualnog uznemiravanja specijalizantice DORH je pokrenuo istragu te ispitao veći broj svjedoka. Istraga, koliko je poznato, do sada nije rezultirala podizanjem optužnice.