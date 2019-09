RIJEČKA PROČELNICA U VEĆIM PROBLEMIMA NEGO ŠTO SE NADALA: ‘Nema govora o nehaju. Ona je bila toliko alkoholizirana…’

Zbog izazivanja prometne nesreće sa smrtnim ishodom, riječkoj pročelnici određen je istražni zatvor. Iako se isprva govorilo o nehaju, ipak neće biti postupano po toj stavci.

Općinsko državno odvjetništvo u Puli priopćilo je da se Vera Begić Blečić tereti za kazneno djelo iz članka 227. stavak 1 i 4 Kaznenog zakona, za koje je predviđena kazna zatvora od tri do 12 godina.

No, prethodno ovom priopćenju, državnog odvjetništva, na DORH-ovim se stranicama navodila znatno blaža inkriminacija na teret Vere Begić Blečić, ona po kojoj je se tereti prema stavcima 1 i 6, odnosno za nehaj.

Ovako glasi spomenuti članak s pripadajućim stavcima:

Dakle, unatoč prvotnim informacijama, suspendiranu riječku pročelnicu ipak se tereti za teže kazneno djelo.

‘Nehaja ovdje ne može biti. Uvijek se radi o namjeri kad se čovjek svjesno dovede u stanje u kojem ne smije upravljati vozilom. Ona je u ovom slučaju trebala biti svjesna da je njezino stanje takvo da ne smije upravljati vozilom. Po Zakonu o sigurnosti prometa na cestama izričito je zabranjeno da uopće kročite u vozilo u takvom stanju, a kamoli da njime upravljate u prometu’, rekao je za Novi list zagrebački odvjetnik Damir Švec.

On kaže kako se konzumiranje alkohola iznad zakonom dopuštenog maksimuma od 0,5 promila smatra namjerom, a ne nehajem. ‘Počiniteljica nije mogla ne znati da je pila, pa sjesti u auto, i potom ne znati što se može dogoditi’, pojašnjava.

Budući da je Begić Blečić prije ovog kobnog sudara pravo udarila u Škodu slovenskog vozača, da je stala i ispunila EU izvješće, što je obveza svakog sudionika prometne nesreće s materijalnom štetom, do komnog udara u vozača iz Umaga možda ne bi došlo.

Tu odvjetnik Švec povlači paralelu s pročelničinom prošlogodišnjom nesrećom. ‘Da se zaustavila i da je s tim vozačem iz Slovenije razmijenila podatke, vjerojatno do težih posljedica ne bi došlo. Zašto je to dobro povući kao paralelu s prošlogodišnjim slučajem u Rijeci – zato jer je i tamo to isto napravila. Ona se uhvatila za jedan dio te odredbe članka 176., da su vozači dužni ukloniti vozila s kolnika i tome je dala preveliki značaj. Međutim, nije trebala otići pa raditi krugove po jednom riječkom kvartu. Da su je tada procesuirali, onda bi znala da u ovakvoj situaciji mora zaustaviti svoje vozilo i razmijeniti podatke s vozačem oštećenog vozila’, ističe Švec.

Slovenski vozač bi možda, kaže odvjetnik, uočio da ona nije sposobna voziti, i prvenstveno, da je vozila u krivom smjeru. ‘Ona je očito bila toliko alkoholizirana da nije bila u stanju primijetiti tri ili četiri znaka prije ulaska u suprotan smjer’, kaže Švec za Novi list.