RIJEČKA PROČELNICA DOBILA MJESEC DANA ISTRAŽNOG ZATVORA! Pijana i vozeći u suprotnom smjeru skrivila stravičan sudar u Istri

Pročelnica Odjela za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke Vera Begić Blečić koja je pijana i vozeći u suprotnom smjeru skrivila prometnu nesreću na Istaskom ipsilonu dobila je mjesec dana istražnog zatvora, doznaje reporterka Net.hr-a Ana Raić Knežević.

Pod utjecajem alkohola vozila u zabranjenom smjeru

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u noći na četvrtak na Istarskom ipsilonu, jedna je osoba poginula, a tri osobe su lakše ozlijeđene. Nesreća se dogodila u srijedu oko 23,55 sati kada je Begić Blečić pod utjecajem alkohola od 1.81 promila vozila automobil Peugeot riječkih registracija dionicom autoceste Nova Vas – Višnjan u suprotnom smjeru.

U nepreglednom zavoju, vozačica je bočnim lijevim ogledalom udarila u bočno lijevo odgledalo automobila Škoda, slovenskih registracija, kojim je iz suprotnog smjera naišao 31-godišnji slovenski državljanin. Potom je nastavila vožnju u suprotnom smjeru prema mostu Mirna i prednjim dijelom vozila udarila u zaštitnu ogradu. Automobil se odbio od ograde i prednjim dijelom udario u Peugeot pulskih registracija, kojim je iz suprotnog smjera upravljao 41-godišnjak.

Od siline udarce, vozilo pulskih registracija se prevrnulo na bočnu stranu, dok je vozilo riječkih registracija udarilo u zaštitnu ogradu. Zbog zadobivenih ozljeda, na mjestu nesreće smrtno je stradao 41-godišnji vozač, a njegovi suputnici su, 38-godišnjakinja i dijete, prevezeni u riječku bolnicu, a lakše ozljede zadobila je i 36-godišnja vozačica Peugeota riječkih registracija.

Obersnel ju suspendirao, a Pametno traži njegovu ostavku

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel u četvrtak je, doznavši za nesreću koju je izazvala i okolnosti pod kojima se to dogodilo, suspendirao pročelnicu Begić Blečić.

“Ona će do službenog okončanja istrage biti suspendirana s mjesta pročelnice. Kada istraga i eventualni ostali službeni postupci budu okončani, ovisno o rezultatima istrage i spomenutih postupaka, poduzet ću daljnje korake”, kazao je Obersnel.

Danas se istim povbodom oglasila i stranka Pametno zatraživši ostavku gradonačelnika Obersnela.

“Ne zanima nas koliko je pročelnica za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke Vera Begić Blečić osvojila medalja u životu, ne zanima nas koliko je dobro radila svoj posao, ne zanima nas je li bila ugledna članica svoje stranke, ne zanima nas je li bila dobar kolega i je li poštivala starije. Zanima nas samo zašto je tako nepotrebno jedan život ugašen, a više života uništeno? Iako su i političari samo ljudi, sastavljeni od vrlina i mana, ipak su primjer i moraju biti primjer drugima. Kad je pročelnica vozila pijana nije poštivala zakon. Kršila ga je. I to ne prvi put. (…) A posljedica kršenja zakona u ovom slučaju su tragične. Zakon bi trebao vrijediti za sve jednako i zakone bi prije svega trebalo poštivati. A zakon kaže ne vozi kad si pijan. Ili pijana. I razum to kaže. A trebala joj reći i njena okolina, trebao joj to reći i njen nadređeni, gradonačelnik, trebali su joj reći i njeni stranački kolege. Trebali su joj narediti. Trebali su je kazniti već prvi puta kad je pod utjecajem alkohola pobjegla sa mjesta nesreće”, stoji među ostalim u priopćenju stranke Pametno.

“Gradonačelnik je očito zbog nekog „višeg interesa“ pročelnicu ostavio na istom mjestu nakon prve nesreće, i sada nema druge opcije do dati ostavku”, smatraju u stranci Pametno.

