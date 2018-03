RIJEČANIN SE NA SUDU ISPRIČAO ŽRTVI: ‘Žao mi je što sam te pokušao ubiti’

Na riječkom Županijskom sudu jučer je započelo suđenje 59-godišnjem Riječaninu Milanu Vurdelji pod optužbom za pokušaj ubojstva 62-godišnjeg Riječanina Darka Tadeja.

Vurdelja je u Ulici Milana Butkovića 13. veljače 2016. godine prišao automobilu 62-godišnjaka te je nakon kratke prepirke izvadio pištolj koji je nosio zataknut za pojas hlača. Kada je Tadej izašao iz vozila, prema njemu je ispalio više hitaca u nakani da ga usmrti, tvrdi tužiteljstvo, koje precizira da su najmanje dva metka pogodila žrtvu te nanijela teške i po život opasne ozljede muškarcu. Radilo se o trima prostrijelnim ranama, i to desne podlaktice, ramena i vrata, piše Novi List.

Saslušana žrtva

Nakon što je pročitana optužnica Vurdelja se izjasnio kako se ne smatra krivim. U nastavku suđenja bit će saslušan niz svjedoka, a prvi je, na samom početku sudskog postupka, saslušan oštećeni Tadej.

‘S društvom sam se našao u kafiću i zadržao se tamo nekoliko sati. Našli smo se s prijateljem koji je morao na operaciju bubrega. To je bio povod. Na odlasku smo prijatelj i ja sjeli u u moj automobil kada je taj gospodin došao sprijeda, sredinom ceste. Naslonio se na automobil, počeo ga ljuljati i tu sam čuo struganje, kao da ključem ide po autu. To je bio razlog zbog kojeg sam izašao van i odgurnuo ga. On se naslonio na neki parkirani auto, sagnuo se i krenuo s rukom otraga. Kad sam vidio da kreće rukom iza leđa, pomislio sam da će izvaditi pištolj. Ne znam odakle mi ta ideja. Po njegovom nastupu valjda, kako se on držao i ponašao’, prisjeća se Tadej.



Skrio se iza automobila

Nastavio je kako je mislio da ne drži pravi pištolj, no onda je počeo pucati. Tadej se skrio iza drveta koje se nalazilo iza automobila.

‘Onda sam se odmaknuo prema drugom drvetu, a kad sam došao do njega, on je i dalje pucao. Tada me je pogodio. Meni se činilo da ide čudo krvi, a metak me pogodio u desnu stranu tijela, kod ramena. Ne mogu reći točno gdje, a kasnije je ispalo da me je pogodio u vrat. Pao sam i počeo vikati prijatelju da me pogodio’, rekao je Tadej pred sudom.

Optuženi Vurdelja se nakon što je svjedok saslušan okrenuo prema njemu govoreći mu kako mu je žao te da se ispričava.