REKONSTRUKCIJA KRVAVOG POHODA U DALMACIJI: Kako je i zašto ‘sastanak’ u skladištu završio masakrom kineskim kalašnjikovom

Kako se točno odvijao masakr u kojem je Branko Koloper ubio svoju stečajnu upraviteljicu, njenog supruga, vjerovnika i kupca imovine, a zatim i sebe

Šibenik i Vodice u subotu je potreslo strašno krvoproliće u kojemu je 57-godišnji Branko Koloper hicima iz automatskog oružja, kineske verzije kalašnjikova kojeg je ilegalno posjedovao, najprije u Šibeniku likvidirao bračni par 63-godišnjeg Marija i 62-godišnju Radojku Danek te 42-godišnjeg Tonija Šparadu, a potom u Vodicama ubio 47-godišnjeg Tedija Slamića, a zatim i sebi oduzeo život u Škodi svojih žrtava na izlazu iz Vodica.

Koloper je bio vlasnik tvrtke Matkol u stečaju, koja je imala niz pekarnica i trgovina u Šibeniku, Slamić je bio izvršni direktor trgovačkog lanca Djelo, Radojka Danek bila je stečajna upraviteljica za njegovu tvrtku i šibenska gradska vijećnica iz redova HDZ-a, njen suprug je bio kolateralna žrtva jer ju je dovezao na mjesto zločina, a Toni Šparada direktor tvrtke za prikupljanje sekundarnih sirovina Sabirač kupio je dio Koloperovih poslovnih prostora.

Iako su informacije službenim i neslužbenim kanalima počele kolati nekoliko sati nakon ubojstva, u ponedjeljak o svemu su se oglasili iz Državnog odvjetništva i Policijske uprave šibensko-kninske. Iz DORH-a su potvrdili kako je “dosadašnjim očevidom utvrđeno kako je ubijen s više hitaca iz automatskog oružja. Drugi očevid je proveden u poslovnom objektu u Ražinama gdje su pronađena tijela žene i dvojice muškaraca te je dosadašnjim očevidom utvrđeno da su ubijeni s više hitaca iz automatskog oružja. Očevid je započeo u subotu, a nastavljen je u nedjelju. Utvrđeno je da je navedeni muškarac počinio samoubojstvo automatskim oružjem. Dežurni zamjenik naložio je da se sva tijela prevezu na Odjel patologije Opće bolnice Šibenik te je dao nalog stalnom sudskom vještaku sudske medicine da obavi pregled i obdukciju tijela.”

Policija je dojavu o ubojstvu u Vodicama zaprimila u 12:56, da bi u 13:23 od djelatnika Hitne pomoći zaprimila drugu dojavu o pronalasku tri mrtve osobe. U 18:22 građani su dojavili o vozilu za kojim se u tom trenutku tragalo. U njemu su pronašli mrtvog Kolopera, ali i, prema riječima načelnika PU šibensko-kninske Ivice Kostanića, “pretragom pronađeno 322 komada streljiva koje je imao nelegalno.” Dodao je kako balistički treba utvrditi jesu li svi ubijeni iz istog oružja.

4,5 milijuna kuna duga

Ubojica je, prema riječima načelnika, pozvao žrtve na poslovni sastanak “koji je dogovoren u tom skladištu i trebao je biti odigran između četiri osobe – tri ubijene i ubojice. A u Vodicama je došao ispred trgovačkog centra i čekao.” Skladište u kojem se dogodio masakr bila je hala na Ražinama površine 3000 kvadrata koja ga je trebala spasiti od dugova. A čini se kako su upravo dugovi bili motiv ove tragedije. Naime, načelnik Kostanić je potvrdio kako su “motivi poslovne naravi i vezani za predstečajni postupak” te da “istraga ide u dva smjera – gospodarskog kriminala i ubojstva.”

Naime, Koloperova tvrtka Matkol je u studenom 2018. otišla u stečaj zbog gotovo 4,5 milijuna kuna duga, kako je javio Šibenski. Njegova je tvrtka zatvorila vrata još u ožujku, kada je priznao novinarima Šibenik.ina da je već dulje vrijeme u blokadi. Ta blokada je bila dulja od četiri mjeseca, a dugovi su u tom trenutku iznosili 831.702 kune. Dugovao je čak 26 vjerovnika, pa i samom sebi. Sebi je dugovao 46.000 kuna, svojoj tvrtci Pekara Vidici, koju je osnovao netom prije stečaja Matkola dugovao je 279.000 kuna. OTP banci je dugovao gotovo tri milijuna, Elektro 300.000, Zvijezdi 100.000 te Hrvatskim šumama, Tržnicama Šibenik, Zavodu za javno zdravstvo, Zelenom gradu…

No, Trgovački je sud osporio potraživanja tri vjerovnika. Najveći od njih bilo je Djelo ubijenog Tedija Slamića, koje je od Koloperova Matkola potraživalo 111.000 kuna. “Vidjeli smo metke. Čuli smo pucnjavu. Šokirali smo se kad smo vidjeli što se dogodilo i da je ubijen čovjek koji je zapošljavao stotinjak ljudi. Navodno je u Šibeniku ubijeno još troje ljudi. Ukupno četvrto. I svi su poslovno povezani s ubijenim kao i onaj za kojeg smo čuli da je ubojica. Ako je to točno, mogu vam reći da je to bilo tvrdnji da je ubojica dugovao ubijenom, mom prijatelju, i da je moguće da je riječ o ubojstvu zbog dugova. Čuli smo da se ubio ubojica, ali i da je ubio još troje ljudi, među kojima i jednu ženu. Povezuje se priča o sporu oko nekog skladišta”, rekao je Večernjem prijatelj ubijenog na dan ubojstva.

Prebijanje duga brašnom

Ukupni dug Matkola prema Slamićevom Djelu bio je navodno veći od pola milijuna kuna. No, stečajna upraviteljica, ubijena Radojka Danek odlučila je osporiti potraživanja Djela, jer je između te dvije tvrtke već postojao sudski spor u kojemu je Koloper imao šansu otplatiti dug. Taj je sudski spor bio posljedica njihove ranije suradnje. Naime, kako piše Šibenski, kada je Djelo otvaralo svoje trgovine, od Matkola je otkupljivalo pekarske proizvode. No, nakon nekog vremena Sladić je Koloperu prestao plaćati isporuke. Zbog rastućeg duga su se dogovorili da ga kompenziraju u brašnu, no ono je imalo veću cijenu od kruha i peciva, pa je na kraju ispalo da je Matkol dužan Djelu.

Još u srpnju 2019. ubijena je stečajna upraviteljica na Skupštini vjerovnika odlučila da na bubanj ide sva imovina Matkola – šest nekretnina, deset vozila, sva osnovna sredstva i tri rashladne vitrine. Koloper je na ranijim ročištima tražio odgodu stečaja te nudio halu u kojoj je počinio masakr, za koju je navodio da vrijedi dva milijuna eura te oko 300 kvadrata poslovnog prostora na Baldekinu čija je vrijednost oko 400 tisuća eura, sedam kombija, pekarsku opremu i strojeve. Od vjerovnika je tražio i 1,5 milijun kuna zbog pokretanja postupaka prisilne naplate.

Upravo je oko pekarskih strojeva i opreme zaiskrilo na posljednjem ročištu, svega tri dana prije masakra. Naime, Danek je htjela što prije prodati opremu koju je procijenila na 40.000 kuna. Kako je hala već otprije bila prodana, Koloper se nije složio s njenom procjenom, navevši kako oprema vrijedi između pola milijuna i milijun kuna. Danek tada je priznala da nije napravila službenu procjenu, jer bi morala platiti 20.000 kuna, što je ocijenila prevelikim troškom u ovom postupku. No, predstavnica OTP banke je, doznaje Telegram, stala na Koloperovu stranu te zatražila procjenu imovine, što je sud u konačnici prihvatio.

”Što je motiviralo Branka Kolopera na taj užasni čin, ne znam, na to bi mogli odgovoriti psihijatri, no on je posljednja osoba za koju bih mogao pomisliti da je u stanju napraviti tako grozan zločin”, prokomentirao je dan nakon ubojstva zamjenik šibenskog gradonačelnika Danijel Mileta.

Ilegalno oružje i srdžba

I zaista, činilo se da se Koloper u dogledno vrijeme mogao izvući iz dugova. Šparada je kupio dio njegovih poslovnih prostora, Danek je vidjela mogućnost pozitivnog ishoda između njega i Sladića, a sud je odredio procjenu njegovih strojeva i opreme koja je, u teoriji, pokriti dobar dio njegovih dugova. No, on je ipak posegnuo za oružjem. “Naravno da smo svi šokirani i potreseni onim što se dogodilo, a kako sam ja javna osoba poznavao sam sve aktere ove priče i ovih događaja, i iz komunikacije s njima nije bilo elemenata da taj odnos završi tako kobno i tragično kako je i završio. Zaključili smo da je ovdje problem bio oko pravnih procedura prilikom stečajnog postupka, ali mi imamo problem s lako dostupnim ilegalnim oružjem i to nacionalni problem i sve službe treba uključiti u rješavanje tog problema. I grad Šibenik se stavlja na raspolaganje kako bismo to riješili”, rekao je šibenski dogradonačelnik Paško Rakić.

Policija je na konferenciji za medije potvrdila kako je kod Kolopera pronašla na mjestima ubojstva 16 čahura, dok je 21 streljivo pronađeno u automobilu 47-godišnjaka. Rečeno je da je u vozilu osobe koju je osumnjičeni ubio pronađen pištolj CZ i 125 komada streljiva te prigušivač za pušku. Pušku s 28 komada streljiva pronašli su u Škodi gdje je bila i lovačka patrona. Policija je izvijestila da je u jednoj kući nađeno streljivo za pištolj. Osim toga, oružje mu je još 2009. bilo oduzeto, ali i vraćeno 2014.

“Neke indikacije govore, čim imate dugo oružje znači da je osoba imala jaku namjeru nešto počiniti. Najprije, doći do ovog oružja nije lako, a onda već kad ste posegnuli za njim onda su tu fatalne posljedice. Sa dugom cijevi ćete teže promašiti određeni cilj, a onda se na takav način može pročitati motiv koji je kod osobe koja je počinitelj jak”, ocijenio je kriminalist i stručnjak za sigurnost, Tonći Prodan.

“Kad promatramo cjelokupni događaj, vidimo da u tim ljudima raste afektivna tenzija, prepuni su srdžbe, bijesa i negativnih emocija i kada iz svoje perspektive razriješe problem koji ih muči, oni isprazne emocionalnu energiju i ostanu sami sa sobom i svojim zlodjelom. Tada preostalu agresiju okrenu prema sebi i počine ubojstvo”, ocijenio je zamjenik ravnateljice Psihijatrijske bolnice Vrapče Domagoj Vidović za HRT.

