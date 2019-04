RAVNATELJ KOJI JE POZVAO POLICIJU NAKON PRIJETNJE PRVAŠIĆA: ‘Spominjao je oružje. Što bi bilo da nismo reagirali?’

U trenutku kada je dijete počelo spominjati oružje, procijenio sam da je potrebno u to uključiti i nadležnu policijsku postaju. Škola je odgovorna i za sigurnost ostalih učenika u školi, a naravno i za sigurnost djelatnika škole. Prijavu sam podnio tek nakon konzultacije s policijskim službenicima. Ne znam što bi bilo da nismo reagirali, a da se pročulo o kakvim je prijetnjama riječ”, rekao je ravnatelj

Sedmogodišnji učenik prvog razreda područne osnovne škole u Pleternici zaprijetio je učiteljici, nakon čega je bio udaljen iz škole na osam dana. Policija po zaprimljenoj prijavi pretražila obiteljski dom prvašića, no ništa nisu pronašli. Roditelji su šokirani tim postupkom, no ne zamjeraju policiji, već školi.

PRVAŠIĆ PRIJETIO UČITELJICI? Policija mu došla na vrata, njegov otac u nevjerici: ‘Ovo je van svake pameti’

“U školi je valjda došlo do nekakve svađe među djecom i moj je sin navodno nešto neprimjereno rekao jednoj učiteljici. Umjesto da nas nazovu da se vidi što je, iz škole su nam poslali policiju koja nam je pretražila kuću”, rekao je otac učenika, prenosi Večernji.

Roditelji šokirani potezom ravnatelja

Ravnatelj je prvo majku dječaka pozvao na razgovor, a nakon toga je poslao policiju, tvrdi otac.

“Šokirani smo tim postupkom, to je sramota. Prijetnja? Moj sin jest malo življi, hiperaktivan, ali zar da sedmogodišnje dijete nekome prijeti? Pa to nema nigdje, to su gluposti! On nije srednjoškolac”, rekao je dječakov otac.

Policijska uprava požeško-slavonska kazala je kako su zbog informacije da vlasnik nezakonito posjeduje vatreno oružje na temelju naredbe Općinskog suda u Požegi za pretragu stana i drugih prostorija pretražili obiteljsku kuću. Pritom ništa od toga nisu našli.

Ravnatelj: Učenik je i prije prijetio

Ravnatelj škole u Pleternici Hrvoje Galić rekao je da je učenik početkom školske godine upozoren zbog uočenih poteškoća. Tvrdi kako se na promjenu u ponašanju učenika pokušalo utjecati nizom pedagoških postupaka te da je o svemu u studenom 2018. obaviješten i Centar za socijalnu skrb.

“Problematično se ponašanje, koje među ostalim uključuje i različite oblike prijetnji, nastavilo. U trenutku kada je dijete počelo spominjati oružje, procijenio sam da je potrebno u to uključiti i nadležnu policijsku postaju. Škola je odgovorna i za sigurnost ostalih učenika u školi, a naravno i za sigurnost djelatnika škole. Prijavu sam podnio tek nakon konzultacije s policijskim službenicima. Ne znam što bi bilo da nismo reagirali, a da se pročulo o kakvim je prijetnjama riječ”, rekao je ravnatelj Galić.

‘Škola pokušava riješiti problem’

Kaže kako je odrađeno više od 30 sastanaka, razgovora i radionica, a pokušali su i s nagrađivanjem za dobro ponašanje. Škola je razgovarala i s obiteljskim pedijatrom, a učenik je upuće na niz drugih razgovora i pregleda, tvrdi Galić.

“Prijetnje su dio stalno prisutnog problema, bilo ih je više tijekom godine. Škola problem pokušava riješiti koliko je to moguće u suradnji sa svim sudionicima u odgojno-obrazovnom procesu. U postupak smo uključili i nadležnog liječnika školske medicine i radi se na promjeni modela školovanja učenika”, zaključio je ravnatelj.