RASPETLJAVA SE KLUPKO TRAGEDIJE U HIDROELEKTRANI DUBROVNIK: Priveli više osumnjičenika, među njima je i član Uprave HEP-a?

Navodno, istraga obuhvaća desetak ljudi, a neki od njih su i u Upravi HEP-a

Policija je danas privela više djelatnika HEP-a, u sklopu istrage vezane za tragičnu nesreću u Hidroelektrani Dubrovnik koja se dogodila 10. siječnja, a u kojoj su živote izgubili Mato Maškarić, Ivica Zvrk i Davor Pozniak. Uhićeni se trenutačno nalaze na ispitivanju, a policija nije htjela otkriti više detalja. Iz MUP-a RH su Jutarnjem listu ipak potvrdili da je istraga u završnoj fazi te da u njoj sudjeluju tri policijske uprave – Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska i Zagrebačka.

Policijskim postupanjem obuhvaćeno je osmero ljudi, od zaposlenika HE Dubrovnik do uprave HEP-a. Neslužbeno se doznaje da je među uhićenima i član Uprave HEP-a Nikola Rukavina koji je do prije dvije godine bio direktor u HEP Proizvodnji. Uhićenici bi po dovršetku istrage trebali biti predani pritvorskom nadzorniku, a odgovarajuću kaznenu prijavu protiv njih policija bi trebala podnijeti Županijskom državnom odvjetništvu u Dubrovniku koje je nadležno u ovom slučaju.

Nepoštivanje zakona dovelo do tragedije?

Podsjetimo, trojica radnika poginula su 10. siječnja, nakon eksplozije u HE Dubrovnik, nakon što su se pokušali izvući iz tunela zahvaćenog vatrom i dimom. Skoro pet mjeseci inspektori PU dubrovačko-neretvanske uz sudjelovanje kolega iz MUP-a RH, saslušavali su svjedoke i pregledavali dokumentaciju, da bi prije nekoliko dana zaključili svoj dio posla, a o svemu su izviještene i obitelji trojice stradalih radnika.

Prema neslužbenim informacijama, mogle bi biti prihvaćene kaznene prijave protiv desetak osoba i to na svim razinama odlučivanja, od Hidroelektrane do upravnih struktura HEP-a. Navodno, Hidroelektrana nije ispunjavala zakonske uvjete za proizvodnju. Naime, nakon rekonstrukcije provedene 2016. nisu ishođene zakonski predviđene dozvole. U okvirima HEP-a navodno je formirano tijelo koje se trebalo time baviti, ali to nikad nije učinilo.

Cilj istrage je utvrđivanje uzročno posljedične veze između manjkavosti u poštivanju zakonske procedure i gubitka ljudskih života i materijalne štete. Točnije, istraga bi trebala utvrditi jesu li u obnovi narušeni sigurnosni standardi koji su u nesretnom spletu okolnosti doveli do stradavanja trojice i ozljeđivanja još najmanje trojice zaposlenih u Platu.

Višemilijunski gubici

U međuvremenu, Ivan Krnić postao je novi direktor Hidroelektrane u Platu. Stupio je na dužnost 1. lipnja nakon što je dosadašnji prvi čovjek Ivo Miletić otišao u mirovinu. Pred njim je komplicirana zadaća vraćanja HE Dubrovnik u pogon nakon gotovo pet mjeseci od katastrofalnog požara. Naime, blokada svakodnevno donosi milijunske gubitke HEP-u, ali i energetskom sektoru Bosne i Hercegovine. Prema desetljetnom dogovoru, 78 posto struje pripadalo je BiH, a 22 posto Hrvatskoj. Prema posljednjem sporazumu, omjer je promijenjen na pola-pola. Sporazum je bilo moguće postići zahvaljujući proizvodnji energije iz sliva rijeke Trebišnjice.

Prije nekoliko dana stručnjaci Elektroprivrede Republike Srpske su rekli da je dosadašnji gubitak na njihovoj strani oko 50 milijuna kuna. Grad Trebinje rupu u proračunu pokušava popuniti kreditom, a jedno vrijeme se razmišljalo i o tužbi protiv HEP-a. Blokada košta milijune i općine Župa dubrovačka i Konavle. Samo gubitak HEP-a je oko dva milijuna kuna dnevno.

Iz HEP-a i dalje nema nikakvih informacija o tijeku obnove hidroelektrane. Još uvijek traje čišćenje postrojenja posebnim kemikalijama kako bi se skinuli kancerogeni ostaci izgorjelih materijala, što je dosad koštalo nekoliko milijuna kuna. Vrh HEP-a nije zadovoljan dosadašnjim tijekom, ni brzinom obnove platskog pogona. Nije prihvaćeno izvješće HEP Proizvodnje, što je za posljedicu imalo smjenu cijele uprave te tvrtke. Tako je sa zadnjim danom svibnja smijenjena stara uprava, na čelu sa Željkom Starmanom, a novim je direktorom imenovan Robert Krklec.