PUSTILI MU SNIMKU OČEVIDA KRVAVOG UBOJSTVA NA ZRĆU: Britanac ih je u sudnici gledao bez pokazivanja trunke emocija

Tijekom prikazivanja snimaka s očevida ubojstva ispred kluba Kalypso na Zrću, optuženi Britanac nije pokazivao nikakve emocije

Danas su u sudnici zadarskog Županijskog suda na suđenju 26-godišnjem Britancu Douglasu Caneu, koji je optužen da je ispred kluba Kalypso na Zrću, u špici novaljske turističke sezone za vrijeme trajanja Hideout festivala, ubio sunarodnjaka Uga Wilsona zvanog Kraze (26), te ranio još dva sunarodnjaka, puštene snimke s očevida ubojstva.

Kako javlja 24sata, Cane nije pokazivao nikakve emocije dok su se izmjenjivali kadrovi lokve krvi, polupopijenih koktela, boce vode, nečije natikače. “Prvi put je vidio te snimke”, rekao je njegov odvjetnik Boris Radman, te zatražio da se u zapisnik unese primjedba da su dokazi nezakoniti, čime je njegovom branjeniku “povrijeđeno pravo na pošteno suđenje”.

Iako su državni odvjetnik Slobodan Denona i sutkinja rekli da su te primjedbe već riješene pravomoćnom sudskom odlukom, insistirao je da primjedba uđe u zapisnik jer bi “predmet mogao završiti na Ustavnom ili Europskom sudu za ljudska prava”.

Rasparčavali ampulice

Do tragičnog sukoba došlo je navodno za vrijeme raspačavanja ampulica s dušičnim oksidom, “drogu” koja je u Velikoj Britaniji zabranjena, no kod nas se prodaje legalno, jer te ampulice inače služe za ispuštanje šlaga iz limenih spremnika.

Oko pet ujutro Cane je navodno više puta nožem ubo trojicu muškaraca. Ugu Wilskonu, prema optužnici, presjekao je venu i aortu zbog čega je nesretnik preminuo, a on je s mjesta zločina navodno pobjegao na motociklu te se odvezao do Zračne luke Split u namjeri da pobjegne u inozemstvo. No odmah je uhićen i otada čeka suđenje u pritvoru.

Danas su trebali biti ispitani oštećenici i svjedoci putem videolinka s Velikom Britanijom. Međutim, britanski je sud javio da nemaju slobodni termin do siječnja sljedeće godine. Majka ubijenog Wilsona angažirala je odvjetnika Ivana Bitangu koji se složio sa svim prijedlozima zamjenika državnog odvjetnika Slobodana Denone, piše 24sata.

