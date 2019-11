PUŠTEN NA SLOBODU: Manijak (23) koji je pretukao taksista sin je djelatnika ministarstva? Već ranije se tukao

Mladić (23) je pretukao taksista (51) koji će morati na operaciju u noći na nedjelju

Mladić (23) koji je u noći na nedjelju brutalno pretukao i teško ozlijedio 51-godišnjeg taksista u Zagrebu, pušten je da se brani sa slobode. Nije mu određena niti mjera zabrane prilaska taksistu, piše Jutarnji list.

Taksist je u jednom trenutku izvadio pištolj, ali mladić ga nije prestao tući čak niti kada je ovaj dva puta pištoljem pucao u zrak. Policija je uhitila nasilnika te ga predala pritvorskom nadzorniku. No, tužiteljstvo ga je pustilo na slobodu, a Jutarnji list piše kako je napadač sin više rangiranog zaposlenika jednog ministarstva te kako mu ovo nije prvi nasilni kazneni grijeh.

Taksist će morati na opraciju

“Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu provelo je dokaznu radnju ispitivanja okrivljenika zbog postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela teške tjelesne ozljede iz članka 118. stavak 1. Kaznenog zakona. Nakon ispitivanja otvoreno je istraživanje tijekom kojeg će se provesti i druge potrebne dokazne radnje, a okrivljenik je potom pušten na slobodu jer zakonskih osnova za predlaganje i određivanje istražnog zatvora nije bilo”, poručila je nadležna služba za Jutarnji.

Premlaćeni taksist se oporavlja od teških ozljeda lica i jabučice oka, zbog čega mu je trenutno ozbiljno narušen vid na jedno oko. Čekaju ga operacija i višetjedni oporavak. Kako doznaje spomenuti list, policija nije obavijestila taksista da je njegov napadač pušten na slobodu, te će on angažirati odvjetnika i tražiti zabranu približavanja napadača jer mu nije svejedno što nasilnik slobodno šeta gradom.

MLADIĆ KOJI JE BRUTALNO PREBIO TAKSISTA PUŠTEN NA SLOBODU: Nije izrečena ni zabrana prilaska, a nesretnog vozača čeka operacija

Pokupio ih ispred kluba na Trešnjevci

Do incidenta je došlo kada je taksist ispred jednog kluba na Trešnjevci pokupio troje putnika, jednu djevojku i dva mladića. Na suvozačko mjesto se smjestio mladić koji je bio agresivan te je prijetio suputnicima zbog čega su oni rekli taksistu da zaustavi auto.

Kada je on to i učinio, izašli su, a mladić je počeo gušiti vozača. Ovaj se uspio osloboditi i izaći iz vozila, a nasilnik ga je šakama udarao u glavu. Taksist mu je govorio da to ne čini jer će ga morati ozlijediti, a u ruci je držao pištolj CZ za kojeg ima dozvolu.

Ispalio je hitac u zrak, ali mladić ga je nastavio udarati. Taksist je na kraju primio i udarce nogom u glavu.