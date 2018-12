PULJANIN U ŠOKU, PUNICA POTROŠILA 100.000 EURA NA VJERSKU SEKTU: ‘Žena i ja strahujemo, sve će rasprodati’

Cijeli slučaj je prijavljen policiji, a trenutačno je u tijeku sudsko vještačenje

Puljanin je otkrio kako se njegova punica godinama zaduživala, plaćala skidanje uroka, kojekakve vještice i štrigune, te je prodala obiteljsko zemljište, a na poklone, putovanja i automobile, koje je donirala članovima Molitvene zajednice Jeruzalem, potrošila je otprilike 100.000 eura, piše Glas Istre.

‘Nema veze s vjerom’

“Žena i ja živimo u strahu. Sutra će joj možda pasti na pamet da im pokloni i ostatak imovine”, kaže Puljanin koji ne zna koliko dugo to traje no uvjeren je da je ljudima iz Molitvene zajednice Jeruzalem koji su njegovu punicu iskoristili stalo jedino do zarade.

“To što oni rade nema veze s vjerom”, ističe zet.

Cijeli slučaj je prijavljen policiji, a trenutačno je u tijeku sudsko vještačenje.

‘Nije jedina žrtva’

Puljanin je ispričao za Glas Istre kako su otkrili punicu prije nekoliko godina kad je prodala obiteljsko zemljište za koji je dobila iznos od čak 880.000 eura od kojeg nije ostalo ništa. On tvrdi kako je punica nagomilala dugove koje sad njezina kći i on moraju vraćati.

“Nitko je ne može odgovoriti od sumanutog trošenja i moguće daljnje rasprodaje obiteljske imovine”, izjavio je i dodao kako bi njegova punica radije potrošila novac na misu, nego na hranu.

Ističe kako njegova punica nije jedina žrtva Molitvene grupe Jeruzalem i ostalih ljudi koji tvrde da pričaju s Isusom, padaju u trans i skidaju uroke.