UMIROVLJENIK KOJEG SU PREBILA 3 HULIGANA OTKRIO JEZIVU SITUACIJU NAKON NAPADA: ‘Jedan se nakon 20 minuta vratio…’

Evelino Vale, 69-godišnjak kojeg su trojica mladića pretukla u Puli, ispričao je jezive događaje nakon napada

Nakon tri dana u pulskoj bolnici brutalno pretučeni Evelino Vale vratio se kući. RTL-u je otkrio nove detalje napada. Govori kako se 20 minuta nakon napada, jedan od napadača vratio bez maske te ga upitao kada se otvara kafić.

Muljao na engleskom

“Pitali su kad se otvara kafić. Rekao sam u 8.30. I on počne na engleskom nešto muljati kao da ne razumije šta sam mu rekao. I onda se uhvatio, bacio ruku preko uha i kao na engleskom nešto priča nekome. Nisam vidio da ima mobitel. I onda me pitao jesam li nervozan, pa kako se osjećam… I nakon toga je otišao. Rekao sam da vojska to ne radi. Samo to”, ispričao je Vale.

‘Ja bih ih zavorio doživotno’

Trojac je dobio mjesec dana istražnog zatvora, a Vale je dao i svoje mišljenje o toj odluci: “Šta mislim o tome? Ja bih ih zatvorio doživotno. Da ne prave gluposti drugim ljudima.”

Evelino će se vratiti na posao kad se potpuno oporavi, što bi trebalo biti za najmanje mjesec dana. U bolnici ga je posjetio i pulski gradonačelnik Boris Miletić, zgrožen nad ovim huliganskim ispadom.

