PUKNUO MU FILM: Splićanin podemonio zbog buke iz restorana pa zaprijetio: ‘Nožem ću ih zaklat dok jedu’

‘Ne daju mi živit jer rade dokasana i smeta mi buka’, tvrdi Splićanin

Kaznenim nalogom Općinsko državno odvjetništvo Split zatražilo je od splitskog Općinskog suda da s trideset prosječnih dnevnih dohodaka, odnosno ukupno 6222 kune kazni, 40-godišnjeg Splićanina Ivana M. zbog prijetnje smrću vlasnicima restorana u gradskoj jezgri, piše Slobodna Dalmacija.

UREDNIK NEWS BARA NAKON ŠTO JE PRIMIO PRIJETNJU SMRĆU, SKUPA S RUTOM KOJOM SE KREĆE: ‘Strah me za moje bližnje’

‘Izazvalo strah’

Njega se, prema optužnici, tereti da je 3. kolovoza 2018. godine došao do restorana i izrevoltiran bukom kazao kuharu Josipu G. “kako to više neće trpit, da će, kad mu ne bude matere, gazde restorana zaklat nožem dok budu jeli za stolom.“

Njegove riječi kuhar je prenio vlasnici Sari A. V. kod koje je to, kako stoji u optužnici, “izazvalo strah za njezin život, kao i život njezinog supruga”.

MAJKA DARUVARČEVE ŽRTVE PRIMILA PRIJETNJE SMRĆU: ‘Sprema vam se pakao, izabrat ću koju ću prvo upucati’

‘Često dolazi do sukoba između nas’

Ivan M. kazao je, prilikom davanja svoje obrane, da je točno da se spustio do restorana, no da je samo rekao “može li to malo tiše“, a da su oni ti koji provociraju.

“Pitao sam što trebam napraviti da prestanu, a to za što me se tereti nisam rekao niti sam kazao ikakvu prijetnju. Inače imam problema s vlasnicima jer se Sara A. ponaša nepristojno prema mojoj majci, psuje ju i radi van zakona. Ne daju mi živit jer rade dokasna i smeta mi buka. Ta stara A. (majka vlasnice) je neugodna i rekla je mom ocu da se odseli. Često dolazi do sukoba između nas jer je ona nepristojna dok se ja u njih ne miješam. Do sad su me već za svašta optuživali”, kazao je Ivan M. dodajući da svjedoci koji govore drugačije lažu.

Kuhar je potvrdio prijetnju o klanju, dok je druga djelatnica kazala da nije čula same prijetnje izrečene kuharu, no da se 40-godišnji Splićanin obraćao povišenim tonom i da je izgledalo kako će u svakom trenutku izgubiti kontrolu.