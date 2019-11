PUCNJAVA U SESVETAMA: Uhićen Mario Korade, sin pokojnog generala; ‘Pozadina je puno dublja, ne dođe netko samo tako pucati…’

Policija je potvrdila kako je došlo do pucnjave u Ulici Ljudevita Posavskog

U Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama danas je došlo do pucnjave, javljaju Vijesti.hr. Trenutno nema informacija o eventualnim žrtvama.

Kako neslužbeno doznaju, policija je privela Marija Koradea , sina pokojnog generala Ivana Koradea.

“Dojavu o pucnjavi iz vatrenog oružja smo zaprimili nešto iza 16 sati. Brzom intervencijom policijskih službenika, osoba koja se dovodi u svezu s ovim slučajem je uhićena. Pucnjava se dogodila u Ulici Ljudevita Posavskog, a za sada nemamo informacijama o ranjenim ili ozlijeđenim osobama. Kriminalističko istraživanje je u tijeku nakon čega ćemo imati više informacija”, izjavili su iz Policijske uprave zagrebačke za Vijesti.hr.

Do pucnjave je došlo kod sesvetskog Milleniuma. Okolnosti koje su bile okidač da izbije žustra svađa, a potom i pucnjava tek se trebaju utvrditi, piše Jutarnji list.

“Čulo se nekoliko pucnjeva. Nisam obraćao pažnju jer je taman u to vrijeme netko trubio na parkiralištu. Odmah zatim se čulo: ‘Mario stani, stani’. I sad čitam po medijima da je to onaj mali Korade. Što se točno dogodilo ne znam. Policija je brzo nakon pucnjave stigla. Dečkima svaka čast”, rekao je za Jutarnji jedan građanin. Drugi pak smatra kako je “pozadina puno dublja od same pucnjave”, jer neće netko doći samo tako pucati među ljude.

Nedavno izašao iz zatvora

Mario Korade je nedavno izašao iz Gline gdje je izdržavao zatvorsku kaznu. Bio je osuđen na kaznu od tri godine i tri mjeseca zatvora zbog različitih kaznenih djela i to na temelju dvije objedinjene optužnice, odnosno zbog protupravnog oduzimanja slobode i nanošenja teških tjelesnih ozljeda u jednom slučaju te iznude u drugom slučaju.

Prema prvoj optužnici, u siječnju 2015. godine je protupravno lišio slobode braću Roberta i Nenada Bistrovića te njihovog susjeda Zlatka Behinu, koji su u blizini njegovog imanja sjekli stabla. Korade ih je navodno i tukao i prijetio pištoljem.

Policija nije pronašla pištolj pa je optužba za ilegalno posjedovanje oružja odbačena. Pretragom kuće je tada pronađeno streljivo, ali je prihvatio njegovu obranu da je streljivo pripadalo pokojnom generalu odnosno njegovu ocu.

Druga optužnica ga je teretila da je od prijatelja iznudio 40 tisuća kuna.

Njegov otac general Ivan Korade je 2008. u krvavom pohodu ubio petero ljudi, nakon čega je počinio samoubojstvo.